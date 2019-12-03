На Филиппинах более полутора тысяч человек погибли от лихорадки денге

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По данным минздрава По данным минздрава Филиппин , в стране было зафиксировано почти 402,7 тысячи случаев заражения лихорадкой денге, свыше 1,5 тысячи человек погибли от этого вирусного заболевания, передает издание Philippine Daily Inquirer.

Ранее со ссылкой на издание Philippine Star и данные минздрава страны сообщалось, что за период с 1 января 2019 года по 3 августа в стране зафиксированы 188 562 случая заражения лихорадкой. В результате заболевания скончались в общей сложности 807 человек.

Специалисты отметили, что, по состоянию на 16 ноября, на Филиппинах зафиксировано 402 694 случаев заражения лихорадкой денге в этом году, что на 92% больше, чем в прошлом. Эти показатели – самые большие за последние семь лет: в 2016 году был достигнут предыдущий рекорд - 220,5 тысяч заболевших и почти 1,1 тысяча погибших.

Между тем, с начала этого года от заболевания на Филиппинах погибло 1502 человека, что больше прошлогодних данных (1075 смертельных случаев).