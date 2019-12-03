Датский бизнес заинтересован в развитии Севморпути, заявил посол Дании

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Частные датские компании заинтересованы в развитии Северного морского пути, в Дании понимают перспективность Арктики, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в РФ Карстен Сендергорд.
"Арктика - это очень важный вопрос. Мы полностью понимаем заинтересованность России в развитии этой части мира. Это огромный регион, в который можно инвестировать... Хотя правительство Дании не принимает непосредственного участия в развитии Севморпути, наш частный бизнес проявляет к этому интерес", - сказал посол.
Он отметил, что датский бизнес "активен в этом плане".
"Мы, безусловно, понимаем и видим перспективы дальнейшего развития этой части мира. Но важно, чтобы все было прозрачно и предсказуемо. В конце концов, рынок требует предсказуемости и прозрачности для Северного морского пути", - добавил Сендергорд.