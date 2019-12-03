Датский бизнес заинтересован в развитии Севморпути, заявил посол Дании

"Арктика - это очень важный вопрос. Мы полностью понимаем заинтересованность России в развитии этой части мира. Это огромный регион, в который можно инвестировать... Хотя правительство Дании не принимает непосредственного участия в развитии Севморпути, наш частный бизнес проявляет к этому интерес", - сказал посол.