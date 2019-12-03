Тюменский проект по поддержке семей с детьми вошел в число лучших

ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Тюменский проект по межведомственному взаимодействию в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия и помощи таким семьям вошел в число лучших управленческих практик России, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Проект победил в номинации "Обеспечение и защита прав и интересов детей" по итогам конкурса лучших управленческих региональных и муниципальных практик в сфере детства, организованного Агентством стратегических инициатив. Всего в число лидеров конкурса вошли 17 проектов и практик со всей страны.

Проект реализуется в Тюменской области в рамках программы "Десятилетия детства", направлен на поддержку семей с детьми, предупреждение социального неблагополучия, поиск новых форм взаимодействия с ребенком и семьей. Координатором работы выступает департамент социального развития Тюменской области.

В рамках этой программы в Тюменской области созданы инновационные службы помощи семьям с детьми: межведомственная социальная служба экстренного реагирования "Ребенок и семья", региональная служба инспекторов по охране детства, внедрен в работу областной банк данных семей и несовершеннолетних, позволяющий в режиме онлайн координировать индивидуальную профилактическую работу с ребенком и семьей.

Благодаря реализации проекта с 2015 по 2018 год в регионе на 35,4% снизилось количество несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, с 19% до 23% выросла доля семей на грани распада, вовлеченных в программы семейной терапии.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает, что в регионе большое внимание уделяется всесторонней поддержке семей: предусмотрены субсидии и льготы при рождении детей, преференции для многодетных, развивается система образования, медицина, принимаются меры для улучшения жилищных условий.

"Для защиты материнства и детства в Тюменской области реализуются программы в рамках национальных проектов, их основная задача – создать комфортные условия для воспитания подрастающего поколения. В нашем регионе строятся детские сады и школы, внедряются новые технологии в образовании и медицине, развивается сфера детского отдыха и оздоровления, совершенствуется система социальной поддержки", - сообщил глава региона.