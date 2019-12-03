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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
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РИА Новости

Тульская область - в лидерах по реализации нацпроекта "Культура"

11:41 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Тульский Кремль
Вид на Тульский Кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 3 дек – РИА Новости. По итогам Года театра, единый старт которому был дан в декабре 2018 года, Тульская область вошла в десятку лидеров по реализации национального проекта "Культура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, в этом году в Тульской области прошло множество театральных фестивалей, среди которых IV Международный фестиваль "Толстой", XI Международный фестиваль "Театральный дворик", фестиваль любительских театров на Бежином лугу. В рамках фестиваля "Улыбнись, Россия" прошел Фестиваль студенческих спектаклей из Москвы, а также впервые состоялся фестиваль "Кремлевские сезоны.
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина добавила, что впервые в этом году жители региона стали зрителями и участниками целого ряда проектов российских звезд: творческий десант "Табакерки" под руководством Владимира Машкова, проект Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, гастроли и творческие встречи с Сергеем Безруковым и других.
Всего в этом году состоялось 35 театральных премьер, прошли 30 гастролей всероссийского и международного формата.
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Главные показатели нацпроекта – число зрителей и количество спектаклей выросли более чем на 5%, пояснил представитель пресс-службы.
Он отметил, что по поручению главы региона Алексея Дюмина развернута акция "Всей семьей в театр" с бесплатным показом спектаклей для детей из многодетных семей. Губернатор Тульской области подчеркнул, что практику перекрестных гастролей, выездных спектаклей, а также поддержки молодежных театральных проектов необходимо продолжать.
"В 2019 году проведена существенная работа по укреплению материально-технической базы региональных театров. Расширена гастрольная деятельность. При этом национальным проектом "Культура" поставлена задача обеспечить рост посещаемости учреждений культуры, в том числе театров, и увеличение количества постановок. Театр должен быть интересен и доступен", – привели в пресс-службе слова губернатора.
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Тульская областьАлексей Дюмин
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