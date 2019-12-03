Тульская область - в лидерах по реализации нацпроекта "Культура"

ТУЛА, 3 дек – РИА Новости. По итогам Года театра, единый старт которому был дан в декабре 2018 года, Тульская область вошла в десятку лидеров по реализации национального проекта "Культура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

По его словам, в этом году в Тульской области прошло множество театральных фестивалей, среди которых IV Международный фестиваль "Толстой", XI Международный фестиваль "Театральный дворик", фестиваль любительских театров на Бежином лугу. В рамках фестиваля "Улыбнись, Россия" прошел Фестиваль студенческих спектаклей из Москвы, а также впервые состоялся фестиваль "Кремлевские сезоны.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина добавила, что впервые в этом году жители региона стали зрителями и участниками целого ряда проектов российских звезд: творческий десант "Табакерки" под руководством Владимира Машкова, проект Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, гастроли и творческие встречи с Сергеем Безруковым и других.

Всего в этом году состоялось 35 театральных премьер, прошли 30 гастролей всероссийского и международного формата.

Главные показатели нацпроекта – число зрителей и количество спектаклей выросли более чем на 5%, пояснил представитель пресс-службы.

Он отметил, что по поручению главы региона Алексея Дюмина развернута акция "Всей семьей в театр" с бесплатным показом спектаклей для детей из многодетных семей. Губернатор Тульской области подчеркнул, что практику перекрестных гастролей, выездных спектаклей, а также поддержки молодежных театральных проектов необходимо продолжать.