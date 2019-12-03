Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"

ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала "токсичной ложью" заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что китайские компании Huawei и ZTE занимаются кражей интеллектуальной собственности и представляет угрозу для инфраструктуры Евросоюза.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в опубликованной в Politico Europe статье заявил, что оборудование 5G китайских компаний Huawei и ZTE может привести к массовой краже персональной информации в ЕС и угрозе жизненно важной инфраструктуре. По его словам, компания Huawei подозревается в шпионаже в Чехии, Польше и Нидерландах, в краже интеллектуальной собственности у конкурентов в Германии, Израиле, Великобритании и США, а также в даче взяток и коррупционной деятельности в Алжире, Бельгии и Сьерра-Леоне. Помпео призвал ЕС полагаться на европейские компании, такие как Ericsson и Nokia, а также южнокорейскую компанию Samsung.
"То, что говорит господин Помпео – токсичная ложь. Господин Помпео заявляет, что Huawei занимается кражей интеллектуальной собственности в Израиле, Великобритании и в США, но мы спрашивали бесконечное число раз, и американская сторона отклонялась от ответа на этот вопрос бесконечное число раз, потому что у них нет ответа. По состоянию на сегодняшний день, ни одна страна, ни одна компания, ни одно индивидуальное лицо нет могут предоставить доказательств того, что Huawei представляет для них угрозу безопасности", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
В свою очередь она подчеркнула, что США в соответствии с принятыми законами сами требуют от интернет-компаний предоставления персональной информации пользователей, что уже давно является открытой тайной.
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Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.
В своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с компаниями КНР в области 5G. В частности, с таким предупреждением в адрес Италии выступил американский госсекретарь Майк Помпео. В то же время газета New York Times сообщала, что США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei.
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