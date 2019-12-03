Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"

"То, что говорит господин Помпео – токсичная ложь. Господин Помпео заявляет, что Huawei занимается кражей интеллектуальной собственности в Израиле, Великобритании и в США, но мы спрашивали бесконечное число раз, и американская сторона отклонялась от ответа на этот вопрос бесконечное число раз, потому что у них нет ответа. По состоянию на сегодняшний день, ни одна страна, ни одна компания, ни одно индивидуальное лицо нет могут предоставить доказательств того, что Huawei представляет для них угрозу безопасности", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.