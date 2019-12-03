Власти сообщили, когда начнется разбор обрушившегося моста в Оренбурге

УФА, 3 дек – РИА Новости. Аварийные бригады Аварийные бригады Оренбурга приступят к ликвидации последствий обрушения моста после завершения работы следователей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Вечером 2 декабря на улице Терешковой у выезда из города обрушился виадук "Обход города Оренбурга", когда по мосту ехала груженая грузовая машина. В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора", их водители с травмами госпитализированы. Следственные органы расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и ремонтных работ.

По данным пресс-службы губернатора, с момента инцидента место происшествия оцеплено, привлечено 15 единиц спецтехники. На месте работают следователи, организованы объездные пути по Загородному шоссе города Оренбурга, выставлены барьеры временного ограждения. На месте дежурит бригада скорой помощи, заторов на дорогах нет.

"К разбору завалов приступят после завершения всех следственных действий. Для этого имеется необходимое количество специалистов и техника", - цитируются в сообщении слова министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина.

Пресс-служба руководства области отмечает, что "по оперативной информации, причиной происшествия мог стать перегруз дорожного полотна большегрузным автомобилем".

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как три большегрузных автомобиля двигались друг за другом на близком расстоянии по направлению из Оренбурга в сторону колхоза имени Ленина. Колонна грузовиков создала нагрузку на мост свыше 50 тонн при максимально разрешенной нагрузке на один автомобиль в 30 тонн. Когда проезжал последний грузовик, опора зашаталась, и мост сложился", - добавил Полухин.