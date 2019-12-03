Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T11:20+0300
https://ria.ru/20191203/1561897245.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156188/31/1561883114_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8e42873e3f4a18827b774f05cdc679ee.jpg
РИА Новости

Власти сообщили, когда начнется разбор обрушившегося моста в Оренбурге

11:20 03.12.2019
200
УФА, 3 дек – РИА Новости. Аварийные бригады Оренбурга приступят к ликвидации последствий обрушения моста после завершения работы следователей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Вечером 2 декабря на улице Терешковой у выезда из города обрушился виадук "Обход города Оренбурга", когда по мосту ехала груженая грузовая машина. В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора", их водители с травмами госпитализированы. Следственные органы расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и ремонтных работ.
По данным пресс-службы губернатора, с момента инцидента место происшествия оцеплено, привлечено 15 единиц спецтехники. На месте работают следователи, организованы объездные пути по Загородному шоссе города Оренбурга, выставлены барьеры временного ограждения. На месте дежурит бригада скорой помощи, заторов на дорогах нет.
"К разбору завалов приступят после завершения всех следственных действий. Для этого имеется необходимое количество специалистов и техника", - цитируются в сообщении слова министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина.
Пресс-служба руководства области отмечает, что "по оперативной информации, причиной происшествия мог стать перегруз дорожного полотна большегрузным автомобилем".
"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как три большегрузных автомобиля двигались друг за другом на близком расстоянии по направлению из Оренбурга в сторону колхоза имени Ленина. Колонна грузовиков создала нагрузку на мост свыше 50 тонн при максимально разрешенной нагрузке на один автомобиль в 30 тонн. Когда проезжал последний грузовик, опора зашаталась, и мост сложился", - добавил Полухин.
По данным властей, повреждения получили два автомобиля: грузовой полуприцеп "Мерседес" ASTROS, груженый щебнем, и автомобиль "Лада Приора", водитель которого незадолго до обрушения моста попал в ДТП и ожидал приезда инспекторов ДПС. "Путепровод построен в 1984 году, его длина 109 метров 65 сантиметров, на виадуке проводились ремонтные работы по замене полотна. Для проезда автотранспорта был организован реверсивный объезд по светофору с установкой знаков", - добавляет пресс-служба губернатора.
Врач в одном из больничных отделений
Вчера, 10:48
В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
010000
Обсудить 0
УфаОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники ДПС
Власти Оренбургской области назвали причину обрушения моста
Врач в одном из больничных отделений
В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
Последствия обрушения моста в Оренбурге
Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео
Обрушение стены жилого дома в результате хлопка газа в поселке Яковлево, Белгородской области. 3 декабря 2019
В Белгороде из дома, где взорвался газ, эвакуировали 18 жильцов
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Крупные пожары на складах в России в 2019 году
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Прокуратура
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности
Ребенок в больнице
В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
Медицинское оборудование
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР
Руки в наручниках
Источник сообщил о задержании экс-главы минфина Ингушетии
Автомобиль скорой помощи
В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Автомобили скорой помощи
В Уфе два человека пострадали при пожаре на тепловозе
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
Борнхольм, Дания
Дания не планирует нейтрализовывать запасы химоружия возле Борнхольма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
Лента новостейМолния