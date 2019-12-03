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РИА Новости

Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году

11:11 03.12.2019 (обновлено: 12:07 03.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заседание российско-датской межправительственной комиссии на министерском уровне ожидается в Копенгагене в 2020 году, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
"У нас также есть межправительственная комиссия с рабочими группами, занимающимися различными вопросами, включая здравоохранение, транспорт, энергетику и сельское хозяйство. Планируется встреча на министерском уровне. Скорее всего, она состоится в Копенгагене в следующем году", - сказал Сендергорд.
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