Пресс-конференция главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева

Руководитель республики расскажет о стоящих перед регионом стратегических целях, задачах, ключевых показателях, текущих достижениях, проектах, инициативах и вызовах. Особое внимание будет уделено следующим темам: диверсификации экономики, российским и зарубежным инвестициям, ускоренному инновационному развитию с опорой на IT-отрасль, мегапроектам Республики Саха (Якутия), включая мост через реку Лена и Чаяндинское газовое месторождение (в рамках проекта "Сила Сибири").
Будет дана оценка значения социально-экономического развития республики для Северо-Востока России, Дальнего Востока и Арктики.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Будет дана оценка значения социально-экономического развития республики для Северо-Востока России, Дальнего Востока и Арктики.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/