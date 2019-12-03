В Киргизии пропавших на руднике горняков ищут почти сто спасателей

БИШКЕК, 03 дек - РИА Новости. Пропавших в результате оползня работников золотого рудника в Киргизии ищут почти 100 спасателей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.
В воскресенье в 5.43 утра (2.43 мск) на золоторудном месторождении "Кумтор" произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. В это время в той зоне работали операторы горно-производственного отдела. После передачи информации об обвале диспетчеру, был немедленно отдан сигнал всем работникам об эвакуации из опасной зоны. В пункте сбора, после пересчета всех эвакуированных, обнаружили, что двое человек отсутствуют и на вызовы по рации не отвечают. В настоящий момент они числятся пропавшими без вести.
"Всего на месте ЧП работают 18 единиц техники и 94 спасателя, в том числе - альпинисты", - заявили в пресс-службе.
По данным МЧС, поисковикам уже удалось установить предположительное местонахождение пропавших, однако добраться до них пока не представляется возможным из-за большого объема оползня. Его длина 570 метров, ширина - 450, а высота 50. Общий объем сошедшей породы - почти 13 миллионов кубометров.
Канадская Centerra Gold, ведет разработку в Киргизии месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор является основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным Нацстаткома Киргизии, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%. По данным кабмина Киргизии, за первые 9 месяцев 2019 года на руднике "Кумтор" добыто 14,04 тонны золота. К концу года ожидается увеличение производства золота до 18,2 тонны.
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