В Киргизии пропавших на руднике горняков ищут почти сто спасателей

В воскресенье в 5.43 утра (2.43 мск) на золоторудном месторождении "Кумтор" произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. В это время в той зоне работали операторы горно-производственного отдела. После передачи информации об обвале диспетчеру, был немедленно отдан сигнал всем работникам об эвакуации из опасной зоны. В пункте сбора, после пересчета всех эвакуированных, обнаружили, что двое человек отсутствуют и на вызовы по рации не отвечают. В настоящий момент они числятся пропавшими без вести.