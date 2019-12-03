В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Сирии началось тринадцатое совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России.

"Тринадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Кобани. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместный патруль проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Гариб, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. На маршруте патруль инспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.