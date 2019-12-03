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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-03T10:55+0300
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РИА Новости

В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы

10:45 03.12.2019 (обновлено: 10:55 03.12.2019)
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Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Сирии началось тринадцатое совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России.
"Тринадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Кобани. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместный патруль проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Гариб, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. На маршруте патруль инспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.
В состав совместного патруля входят 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств.
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Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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