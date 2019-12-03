В Вологде открылся центр аналогичный сочинскому "Сириус"

ВОЛОГДА, 3 дек – РИА Новости. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный по модели сочинского "Сириуса", открылся в Вологде, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

Ежегодно в центре, получившем название "Импульс", будут проходить обучение до девятисот ребят по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт". Еще около трех тысяч человек будут заниматься по программам дистанционной подготовки к предметным олимпиадам российского и международного уровней. Отбор на каждую смену будет индивидуальным, обучение и проживание для ребят бесплатным, отмечается в сообщении.

"Каждый ребенок талантлив, но нужно дать импульс для его развития. Наша задача – воспитать ученых, спортсменов, музыкантов, которые будут достойно представлять страну на мировых аренах, востребованы в различных отраслях. Мы уже занимаем третье место в Северо-Западном округе и шестое место в стране по количеству победителей школьных олимпиад", - сказал на открытии центра губернатор региона Олег Кувшинников

Центр располагается на нескольких площадках: в основном здании разместились три лаборатории - химическая, физическая и биологическая, современные лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию, а также зона коворкинга. Часть лабораторий и аудиторий разместились на базе "Вологодского многопрофильного лицея", который стал оператором Центра, а кампус на 100 человек – в вологодском институте развития образования.