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РИА Новости

В Вологде открылся центр аналогичный сочинскому "Сириус"

10:43 03.12.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРегионы России. Вологодская область
Регионы России. Вологодская область
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ВОЛОГДА, 3 дек – РИА Новости. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный по модели сочинского "Сириуса", открылся в Вологде, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Ежегодно в центре, получившем название "Импульс", будут проходить обучение до девятисот ребят по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт". Еще около трех тысяч человек будут заниматься по программам дистанционной подготовки к предметным олимпиадам российского и международного уровней. Отбор на каждую смену будет индивидуальным, обучение и проживание для ребят бесплатным, отмечается в сообщении.
"Каждый ребенок талантлив, но нужно дать импульс для его развития. Наша задача – воспитать ученых, спортсменов, музыкантов, которые будут достойно представлять страну на мировых аренах, востребованы в различных отраслях. Мы уже занимаем третье место в Северо-Западном округе и шестое место в стране по количеству победителей школьных олимпиад", - сказал на открытии центра губернатор региона Олег Кувшинников.
Центр располагается на нескольких площадках: в основном здании разместились три лаборатории - химическая, физическая и биологическая, современные лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию, а также зона коворкинга. Часть лабораторий и аудиторий разместились на базе "Вологодского многопрофильного лицея", который стал оператором Центра, а кампус на 100 человек – в вологодском институте развития образования.
Стоимость проекта по созданию центра составила почти 280 миллионов рублей, из которых 207 миллионов выделил федеральный бюджет в рамках реализации национального проекта "Образование".
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