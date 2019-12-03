В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 7 годам колонии и крупному штрафу замдиректора челябинского геронтологического центра за получение взятки на общую сумму более 240 тысяч рублей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, обвиняемая с января 2017 года по январь 2019 года в несколько приемов получила взятку – деньги и имущество, в том числе холодильник и лодку, - на общую сумму более 240 тысяч рублей от руководителя ряда коммерческих организаций. Взятку она получила за действия в пользу подконтрольных предпринимателю юридических лиц для осуществления ими закупок на более выгодных условиях.

"Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя директора государственного стационарного учреждения социального обслуживания "Челябинский геронтологический центр". Судом виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки (1,2 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.

Также она лишена права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет, поясняется в сообщении.

Она признана виновной в "получении взятки в крупном размере" и "служебном подлоге", уточняется в сообщении.

Осужденная взята под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-центр.