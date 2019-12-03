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РИА Новости

В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку

10:41 03.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 7 годам колонии и крупному штрафу замдиректора челябинского геронтологического центра за получение взятки на общую сумму более 240 тысяч рублей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемая с января 2017 года по январь 2019 года в несколько приемов получила взятку – деньги и имущество, в том числе холодильник и лодку, - на общую сумму более 240 тысяч рублей от руководителя ряда коммерческих организаций. Взятку она получила за действия в пользу подконтрольных предпринимателю юридических лиц для осуществления ими закупок на более выгодных условиях.
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"Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя директора государственного стационарного учреждения социального обслуживания "Челябинский геронтологический центр". Судом виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки (1,2 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.
Также она лишена права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет, поясняется в сообщении.
Она признана виновной в "получении взятки в крупном размере" и "служебном подлоге", уточняется в сообщении.
Осужденная взята под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-центр.
Также судом, по данным прокуратуры, сохранен наложенный в ходе следствия арест на имущество, полученное в виде взятки (телевизор, холодильник, кровать, газовая колонка, лодка).
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