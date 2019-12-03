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РИА Новости

Двух жителей Краснодара заподозрили в присвоении земельных участков

10:30 03.12.2019 (обновлено: 10:31 03.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Двое жителей Краснодара подозреваются в мошенничестве и присвоении земельных участков на 52 миллиона рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, с апреля 2016 по декабрь 2017 года 28 и 31-летние жители Краснодара подыскивали земельные участки, расположенные на территории города, на которые не разграничена государственная собственность. Они обратились к кадастровому инженеру для составления межевого плана, в который были внесены изменения границ и фактического расположения земельных участков. После чего, в декабре 2017 года 28-летний мужчина предоставил данный сфальсифицированный межевой план в Управление Росрееста, где были приостановлены действия по постановке на кадастровый учет земельных участков. После этого 31-летний мужчина в январе 2018 года обратился с иском в суд, который удовлетворил его требования и обязал Управление Росреестра по Краснодарскому краю учесть измененные сведения о местоположении участков.
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"В результате противоправных действий, подозреваемые изъяли и обратили в пользу 28-летнего фигуранта земельные участки различной стоимостью, причинив муниципальному образованию город Краснодар имущественный вред на сумму свыше 52 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что СУ СК по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из УФСБ России по Краснодарскому краю, возбудило уголовное дело в отношении двух мужчин. В зависимости от роли каждого они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Расследование уголовного дела продолжается.
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