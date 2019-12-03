Двух жителей Краснодара заподозрили в присвоении земельных участков

"В результате противоправных действий, подозреваемые изъяли и обратили в пользу 28-летнего фигуранта земельные участки различной стоимостью, причинив муниципальному образованию город Краснодар имущественный вред на сумму свыше 52 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что СУ СК по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из УФСБ России по Краснодарскому краю, возбудило уголовное дело в отношении двух мужчин. В зависимости от роли каждого они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Расследование уголовного дела продолжается.