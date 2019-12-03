ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило шесть раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 15 мин калибром 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов ДНР.