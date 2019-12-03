В ЛНР зафиксировали ведение огня силовиками по своим позициям

ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в постановочных обстрелах своих же позиций у линии соприкосновения в Донбассе для последующего обвинения ЛНР в нарушении режима тишины.
"Отмечается присутствие подразделений национальной гвардии на подконтрольной Украине территории в районе населенного пункта Золотое, которые осуществляют постановочные обстрелы позиций ВСУ с целью их фиксации и дальнейшего обвинения защитников ЛНР в нарушении режима прекращения огня", - сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
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В Народной милиции ЛНР добавили, что наблюдатели республики, находящиеся в населенных пунктах Первомайск и Михайловка, зафиксировали огнь из стрелкового оружия на подконтрольной ВС Украины территории. "Также обстрелы подтверждаются Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ", - уточнили в пресс-службе.