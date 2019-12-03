В ЛНР зафиксировали ведение огня силовиками по своим позициям

"Метания". Эксперт о словах Зеленского про жителей Донбасса В МИД РФ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны. Есть ли у Киева четкая политика в этом направлении, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.