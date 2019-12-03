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РИА Новости

СК проведет проверку после исчезновения 15-летней девочки в Краснодаре

10:09 03.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту исчезновения в пятницу 15-летней девочки в Краснодаре, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 15-летняя девочка в пятницу ушла из дома на улице Гидростроителей и до настоящего времени не вернулась. С тех пор её местонахождение неизвестно.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Уточняется, что в момент исчезновения девочка была одета в куртку светло-фиолетового цвета, брюки серого цвета, кроссовки белого цвета. Пропавшей девочке на вид 16-17 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения; форма лица овальная, лоб средний, глаза овальные, карие; волосы длинные, волнистые. Граждан, обладающих информацией о её местонахождении, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8-905-402-89-39 или 02.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Сайт Следственного комитета РФ
12 ноября, 16:38
На сайте СК запустили проект по поиску пропавших детей
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Следственный комитет РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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