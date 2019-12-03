В Москве вручили премию мэра "Лидеры цифровой трансформации"

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости, Александр Соболев. Церемония вручения премии мэра "Лидеры цифровой трансформации" победителям финального хакатона программы Urban.Tech Moscow прошла в Церемония вручения премии мэра "Лидеры цифровой трансформации" победителям финального хакатона программы Urban.Tech Moscow прошла в Москве

Десять премий по одному миллиону рублей каждая достались командам, разработавшим наилучшие цифровые решения для города.

В соревновании на соискание премии приняли участие 231 команда ИТ-разработчиков из городов России и ряда других стран, в финальный этап прошли 169 команд.

Хакатон проходил с 29 ноября до 2 декабря на территории исторического парка "Россия — моя история" на ВДНХ, где в течение 50 часов 700 специалистов занимались решением задач, поставленных правительством Москвы и рядом крупных компаний.

Открывая церемонию награждения руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин отметил, что каждое решение, сделанное в рамках программы, призвано не просто выполнить задание городских властей, но и "принести пользу непосредственно жителям столицы".

"Для чего мы все это делали: не только для того, чтобы решить актуальные задачи от города или от корпораций. Для нас очень важно - формирование новых предпринимательских инициатив, чтобы уже сегодня увидеть создание новых компаний, взлет новых стартапов", - заявил Фурсин.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Москве насчитываются более шестисот тысяч ИТ-специалистов, энергию и знания которых необходимо использовать для создания новых цифровых продуктов и сервисов, которые могли бы улучшить качество жизни в городе, а также повысить эффективность московской экономики.

"Все дело в людях. И поэтому самая главная задача, которую, я думаю, мы решили - это собрали 4 тысячи специалистов, ребят, которые участвовали в нашей программе, которые сформировались в команды и которые, надеюсь, продолжат свое дело в городе Москве", - сказал глава ДПИР.

В рамках хакатона ИТ-разработчики вырабатывали решения по пяти направлениям: "Умный город", "Искусственный интеллект", "Финансы", "Системы управления" и "Маркетплейсы".

Экспертное жюри, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти города и ведущих российских компаний, оценивало уровень проектов, их оригинальность, возможности внедрения, масштабируемость, а также модель монетизации.

Команды должны были разработать свои решения одной из десяти предложенных задач: оптимизация расходов на санитарное содержание улиц, представление персонализированного медиаконтента, поиск уязвимостей, визуализация бюджетного процесса, выявление инновационной продукции, поиск товаров с изображений, формирование цифровой модели городского пространства, разработка комплексного подхода к обнаружению кросс-продуктовых киберугроз, мониторинг движения наземного городского транспорта в реальном времени и маркетплейс ИТ-решений.