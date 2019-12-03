Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T10:39+0300
https://ria.ru/20191203/1561884185.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155278/95/1552789505_0:0:3476:1955_1036x0_80_0_0_88f1e82b917d9ba85b3c22c156907ee1.jpg
РИА Новости

В Москве вручили премию мэра "Лидеры цифровой трансформации"

09:59 03.12.2019 (обновлено: 10:39 03.12.2019)
186
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости, Александр Соболев. Церемония вручения премии мэра "Лидеры цифровой трансформации" победителям финального хакатона программы Urban.Tech Moscow прошла в Москве.
Десять премий по одному миллиону рублей каждая достались командам, разработавшим наилучшие цифровые решения для города.
В соревновании на соискание премии приняли участие 231 команда ИТ-разработчиков из городов России и ряда других стран, в финальный этап прошли 169 команд.
Хакатон проходил с 29 ноября до 2 декабря на территории исторического парка "Россия — моя история" на ВДНХ, где в течение 50 часов 700 специалистов занимались решением задач, поставленных правительством Москвы и рядом крупных компаний.
Открывая церемонию награждения руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин отметил, что каждое решение, сделанное в рамках программы, призвано не просто выполнить задание городских властей, но и "принести пользу непосредственно жителям столицы".
"Для чего мы все это делали: не только для того, чтобы решить актуальные задачи от города или от корпораций. Для нас очень важно - формирование новых предпринимательских инициатив, чтобы уже сегодня увидеть создание новых компаний, взлет новых стартапов", - заявил Фурсин.
Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко
22 октября, 17:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве создадут каталог цифровых решений для промпредприятий
Он напомнил, что на сегодняшний день в Москве насчитываются более шестисот тысяч ИТ-специалистов, энергию и знания которых необходимо использовать для создания новых цифровых продуктов и сервисов, которые могли бы улучшить качество жизни в городе, а также повысить эффективность московской экономики.
"Все дело в людях. И поэтому самая главная задача, которую, я думаю, мы решили - это собрали 4 тысячи специалистов, ребят, которые участвовали в нашей программе, которые сформировались в команды и которые, надеюсь, продолжат свое дело в городе Москве", - сказал глава ДПИР.
В рамках хакатона ИТ-разработчики вырабатывали решения по пяти направлениям: "Умный город", "Искусственный интеллект", "Финансы", "Системы управления" и "Маркетплейсы".
Экспертное жюри, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти города и ведущих российских компаний, оценивало уровень проектов, их оригинальность, возможности внедрения, масштабируемость, а также модель монетизации.
Команды должны были разработать свои решения одной из десяти предложенных задач: оптимизация расходов на санитарное содержание улиц, представление персонализированного медиаконтента, поиск уязвимостей, визуализация бюджетного процесса, выявление инновационной продукции, поиск товаров с изображений, формирование цифровой модели городского пространства, разработка комплексного подхода к обнаружению кросс-продуктовых киберугроз, мониторинг движения наземного городского транспорта в реальном времени и маркетплейс ИТ-решений.
В этом году программа Urban.Tech Moscow стала международной – столица пригласила к участию в ней специалистов из шести стран. С 26 октября по 10 ноября этапы программы прошли в Минске, Риге, Алма-Ате, Тель-Авиве, Праге и Ереване.
000002
Обсудить 0
Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМоскваОбщество
Рекомендуем
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
Двух пострадавших в ДТП в Кузбассе госпитализировали
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Аппарат Совбеза ежегодно мониторит вопросы военной "социалки"
Красная икра
Врач рассказала, кому нельзя есть красную икру
В магазине молодежной одежды в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница
Интернет-магазины в "черную пятницу" заработали 22,3 миллиарда рублей
Дискуссия о стандартах на детские товары
Цистерны на нефтебазе
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии Большая книга в Москв
Остался один день до завершения народного голосования "Большой книги"
Михаил Горбачев
Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы
Дирижер Марис Янсонс
Умер дирижер Марис Янсонс
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Автомобили скорой помощи
Названа причина смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Президент Украины Владимир Зеленский
США могут помочь переговорному процессу по Украине, считает Зеленский
Аэропорт Домодедово
Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
Светлогорск, Калининградская область
Алиханов рассказал, что надо увидеть туристу в Калининградской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
Лента новостейМолния