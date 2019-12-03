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РИА Новости

Приморские аграрии, пострадавшие от наводнения, получили компенсации

09:55 03.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Сельхозпроизводителям в Приморье, потерявшим урожай из-за циклона, выплатили более 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Ливневые дожди в сентябре подтопили более 10 тысяч гектаров сельхозугодий, а в Хасанском районе Приморья пострадали предприятия аквакультуры.
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"На компенсацию ущерба из федерального бюджета было направлено 403,5 миллиона рублей. В том числе более 375 миллионов рублей – по объектам растениеводства, на аквакультуру – 64,5 миллиона рублей, личным подсобным хозяйства выплачено более 5 миллионов. Также компенсированы расходы по лизинговым платежам и части кредитов", – говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в результате ЧС пострадали сельхозпроизводители Дальнереченского, Октябрьского, Надеждинского, Пограничного районов, Уссурийска, Партизанска и Лесозаводска.
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Приморский крайЭкономика
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