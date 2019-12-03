Приморские аграрии, пострадавшие от наводнения, получили компенсации

Ливневые дожди в сентябре подтопили более 10 тысяч гектаров сельхозугодий, а в Хасанском районе Приморья пострадали предприятия аквакультуры.

"На компенсацию ущерба из федерального бюджета было направлено 403,5 миллиона рублей. В том числе более 375 миллионов рублей – по объектам растениеводства, на аквакультуру – 64,5 миллиона рублей, личным подсобным хозяйства выплачено более 5 миллионов. Также компенсированы расходы по лизинговым платежам и части кредитов", – говорится в сообщении.