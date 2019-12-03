Приморские аграрии, пострадавшие от наводнения, получили компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Сельхозпроизводителям в Приморье, потерявшим урожай из-за циклона, выплатили более 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Ливневые дожди в сентябре подтопили более 10 тысяч гектаров сельхозугодий, а в Хасанском районе Приморья пострадали предприятия аквакультуры.
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"На компенсацию ущерба из федерального бюджета было направлено 403,5 миллиона рублей. В том числе более 375 миллионов рублей – по объектам растениеводства, на аквакультуру – 64,5 миллиона рублей, личным подсобным хозяйства выплачено более 5 миллионов. Также компенсированы расходы по лизинговым платежам и части кредитов", – говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в результате ЧС пострадали сельхозпроизводители Дальнереченского, Октябрьского, Надеждинского, Пограничного районов, Уссурийска, Партизанска и Лесозаводска.