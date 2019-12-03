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РИА Новости

На Украине вышел из СИЗО "крестный отец контрабанды" Альперин

09:31 03.12.2019 (обновлено: 09:32 03.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", сообщил, что вышел из СИЗО.
Ранее Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании Альперина, а также пообещал за это "ценный подарок". Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко 27 ноября сообщил, что сотрудники антикоррупционное бюро задержали бизнесмена. Позже ему было вручено подозрение в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых на Украину товаров по заниженным ценам. Высший антикоррупционный суд Украины 29 ноября арестовал Альперина с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста
"Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - написал Альперин на своей странице в Facebook.
В 2017 году Генпрокуратура Украины сообщила, что правоохранители подозревают Альперина в том, что он предлагал должностному лицу антикоррупционного бюро взятку в размере 800 тысяч долларов.
Как сообщается на сайте украинского издания "Обозреватель", Альперин занимается поставкой на Украину тканей. Он добился для себя нулевой ставки при оформлении грузов. Отмечается, что со всех контейнеров должны брать образцы для исследования качества ткани и определения ставки пошлины. Однако на принадлежащих бизнесмену терминалах эту процедуру предлагают совершить за один день, заплатив 8% пошлину. По данным СМИ, образцы тканей меняются на не попадающее под пошлину, деньги изымаются в пользу Альперина и его сообщников.
Сотрудники НАБУ
27 ноября, 19:07
Антикоррупционное бюро Украины задержало бизнесмена Альперина
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Вадим АльперинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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