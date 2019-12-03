Новозеландским партиям могут запретить брать иностранные пожертвования

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Правительство Новой Зеландии собирается запретить политическим партиям и кандидатам на выборах принимать иностранные пожертвования, заявил министр юстиции страны Эндрю Литл.

Законопроект представят в парламенте во вторник, и его будут рассматривать в срочном порядке.

"Нет необходимости в том, чтобы кто-то кроме жителей Новой Зеландии делал пожертвования нашим политическим партиям или стремился повлиять на наши выборы. Риск иностранного вмешательства - растущий международный феномен, он может принимать множество форм, включая пожертвования", - заявил Литл.

Законопроект предполагает минимальный порог в 50 новозеландских долларов (около 32,5 доллара США). Это значит, что он не повлияет на небольшие кампании по сбору средств. Партийные секретари и кандидаты перед тем как принимать пожертвования должны будут убедиться, что они поступают не от иностранных лиц.

Согласно законопроекту, партийные секретари также будут обязаны проживать в Новой Зеландии, чтобы обеспечивать соблюдение партиями новых правил.

Кроме того, после его принятия, для того, чтобы размещать предвыборную рекламу онлайн, необходимо будет указать свое имя и электронную почту.