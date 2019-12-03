Новозеландским партиям могут запретить брать иностранные пожертвования

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии собирается запретить политическим партиям и кандидатам на выборах принимать иностранные пожертвования, заявил министр юстиции страны Эндрю Литл.
Законопроект представят в парламенте во вторник, и его будут рассматривать в срочном порядке.
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"Нет необходимости в том, чтобы кто-то кроме жителей Новой Зеландии делал пожертвования нашим политическим партиям или стремился повлиять на наши выборы. Риск иностранного вмешательства - растущий международный феномен, он может принимать множество форм, включая пожертвования", - заявил Литл.
Законопроект предполагает минимальный порог в 50 новозеландских долларов (около 32,5 доллара США). Это значит, что он не повлияет на небольшие кампании по сбору средств. Партийные секретари и кандидаты перед тем как принимать пожертвования должны будут убедиться, что они поступают не от иностранных лиц.
Согласно законопроекту, партийные секретари также будут обязаны проживать в Новой Зеландии, чтобы обеспечивать соблюдение партиями новых правил.
Кроме того, после его принятия, для того, чтобы размещать предвыборную рекламу онлайн, необходимо будет указать свое имя и электронную почту.
"Анонимная реклама в сети, нацеленная на вмешательство в наши выборы, будет запрещена. Если кто-то захочет разместить онлайн-рекламу, ему нужно будет указать, кто он, также, как если бы реклама была опубликована в газете", - сказал Литл.