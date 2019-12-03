На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца

"С января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится. В мае 2019 года, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его", - говорится в сообщении.