На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца

БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребёнка своей сожительницы, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги.
"С января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится. В мае 2019 года, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его", - говорится в сообщении.
Следствием собраны достаточные доказательства, которые присяжные приняли во внимание и вынесли подсудимому обвинительный вердикт, признав виновным в убийстве ребенка и не заслуживающего снисхождения.
Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строго режима.