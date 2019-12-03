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РИА Новости

На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца

08:52 03.12.2019 (обновлено: 08:53 03.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребёнка своей сожительницы, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги.
"С января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится. В мае 2019 года, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его", - говорится в сообщении.
Следствием собраны достаточные доказательства, которые присяжные приняли во внимание и вынесли подсудимому обвинительный вердикт, признав виновным в убийстве ребенка и не заслуживающего снисхождения.
Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строго режима.
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