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РИА Новости

Под Волгоградом обнаружили подпольное производство дизельного топлива

08:25 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала троих человек, которые организовали подпольный цех по переработке нефти в городе Волжский Волгоградской области, где производилось дизельное топливо, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, полицейские задержали троих жителей Волгоградской области, которые в городе Волжский незаконно занимались переработкой нефти.
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"В нежилом помещении в Волжском подозреваемые организовали незаконную деятельность по производству дизельного топлива, которое впоследствии сбывалось через подконтрольные фигурантам автозаправочные станции Волгограда и области", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе обысков было изъято сырой нефти около 40 тонн, 15 тонн дизельного топлива, а также оборудование для переработки сырья. Кроме того, сообщается, что в цехе обнаружены документы, по которым установлено, что цех уже произвел и продал 140 кубических метров дизельного топлива на 2,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой", подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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МВД РФВолгоградская областьПроисшествия
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