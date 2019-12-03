Под Волгоградом обнаружили подпольное производство дизельного топлива

"В нежилом помещении в Волжском подозреваемые организовали незаконную деятельность по производству дизельного топлива, которое впоследствии сбывалось через подконтрольные фигурантам автозаправочные станции Волгограда и области", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе обысков было изъято сырой нефти около 40 тонн, 15 тонн дизельного топлива, а также оборудование для переработки сырья. Кроме того, сообщается, что в цехе обнаружены документы, по которым установлено, что цех уже произвел и продал 140 кубических метров дизельного топлива на 2,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой", подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.