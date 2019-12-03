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РИА Новости

Конференция "Общество без границ" открыла декаду инвалидов на Алтае

05:47 03.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инвалидная коляска. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Конференция "Общество без границ" открыла декаду инвалидов в Алтайском крае, в которой приняли участие эксперты, реализующие в крае социально значимые проекты для людей с инвалидностью, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.
По данным ведомства, всего в регионе проживает 180 тысяч инвалидов. Для многих конференция – это возможность продемонстрировать свои идеи по развитию значимых проектов. В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, секции, на которых рассмотрели разнообразные формы включения людей с ограниченной мобильностью в активную социальную жизнь общества.
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"Особое внимание уделяли эксперты, реализующие в крае социально значимые проекты для людей с инвалидностью. Это бийчанин Андрей Фефелов из Бийска, он развивает в городе волейбол и настольный теннис для слабовидящих. Юрий Шишкин – он занимается обучением компьютерной грамотности инвалидов по зрению", - говорится в сообщении.
В рамках конференции была организована работа секций по психолого-педагогическому и методическому сопровождению образования лиц с инвалидностью; формированию актива общественной организации; новым подходам к предоставлению услуг гражданам с инвалидностью.
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Алтайский крайРоссияОбщество
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