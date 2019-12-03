Конференция "Общество без границ" открыла декаду инвалидов на Алтае

По данным ведомства, всего в регионе проживает 180 тысяч инвалидов. Для многих конференция – это возможность продемонстрировать свои идеи по развитию значимых проектов. В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, секции, на которых рассмотрели разнообразные формы включения людей с ограниченной мобильностью в активную социальную жизнь общества.