Показатели нацпроектов в Омской области достигаются, заявил губернатор

ОМСК, 3 дек – РИА Новости. Достижение абсолютного большинства целевых показателей первого года участия Достижение абсолютного большинства целевых показателей первого года участия Омской области в национальных проектах не вызывает сомнений, но есть и "узкие места", требующие решительных действий, сообщил губернатор региона Александр Бурков

Предварительные итоги первого года реализации нацпроектов в Омской области рассмотрели на расширенном заседании проектного комитета Омской области под руководством главы региона. Омская область принимает участие в 10 из 12 национальных проектов. Реализуется 47 региональных проектов. С 2020 года регион приступит к реализации всех трех федеральных проектов нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"Мы завершаем первый год участия в национальных проектах и подводим предварительные итоги… Национальные проекты принимались для того, чтобы улучшить жизнь людей. Планка установлена, и мы должны решить поставленные главой государства в 204-м указе задачи, по каждому проекту довести до конца все, что положено план-графиком. Омичи должны видеть результаты реализации национальных проектов", - сказал Бурков.

Губернатор отметил, что детальный анализ исполнения каждого национального проекта показывает достижение абсолютного большинства целевых значений. Тем не менее, по его словам, еще остаются "узкие места", требующие принятия решительных действий в оставшийся месяц. Глава региона призвал сосредоточиться на проблемных аспектах, при необходимости их корректировать и согласовывать с профильными федеральными ведомствами.

К примеру, из-за отсутствия федеральной нормативной базы есть риск недостижения целевых результатов по проекту "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности". Также нужно успеть распорядиться экономией, полученной по результатам проведенных закупок оборудования. Только по отрасли здравоохранения общий объем экономии по году составил 144 миллиона рублей.