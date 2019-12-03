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РИА Новости

Мать со вторым близнецом вылетела в Москву на операцию к Каабаку

05:37 03.12.2019 (обновлено: 06:55 03.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Каабак. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 дек - РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся один из сахалинских близнецов, нуждающийся в трансплантации почки, с мамой, вылетел во вторник в 12.23 (4.23 мск) в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
Ранее мама 10-месячных сахалинских близнецов Ромы и Виталия Дарья Кузнецова сообщила РИА Новости, что операция по пересадке почек (из-за редкой патологии их им удалили) может пройти в середине января 2020 года. В настоящее время Рома находится с отцом в Москве, а Виталий с мамой готовились к перелету в столицу в Сахалинской областной детской больнице.
Машины скорой помощи в аэропорту в Москве
29 ноября, 10:59
Власти Сахалина оплатят проезд второго близнеца для операции у Каабака
Первую операцию проводил Михаил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей). Родители Ромы и Виталия приняли решение провести трансплантацию только у Каабака.
"В полете нас сопровождают двое врачей областной детской больницы. Этот перелет, как и первый, нам оплатили власти региона", - рассказала Кузнецова агентству перед рейсом.
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Михаил КаабакМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваМоскваЮжно-СахалинскРоссияОбщество
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