Мать со вторым близнецом вылетела в Москву на операцию к Каабаку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 дек - РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся один из сахалинских близнецов, нуждающийся в трансплантации почки, с мамой, вылетел во вторник в 12.23 (4.23 мск) в Самолет, на борту которого находятся один из сахалинских близнецов, нуждающийся в трансплантации почки, с мамой, вылетел во вторник в 12.23 (4.23 мск) в Москву , сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска

Ранее мама 10-месячных сахалинских близнецов Ромы и Виталия Дарья Кузнецова сообщила РИА Новости, что операция по пересадке почек (из-за редкой патологии их им удалили) может пройти в середине января 2020 года. В настоящее время Рома находится с отцом в Москве, а Виталий с мамой готовились к перелету в столицу в Сахалинской областной детской больнице.

Первую операцию проводил Михаил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей). Родители Ромы и Виталия приняли решение провести трансплантацию только у Каабака.