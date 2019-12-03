Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-03T05:35+0300
https://ria.ru/20191203/1561878561.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154884/30/1548843055_0:225:2843:1824_1036x0_80_0_0_e9098fe89898472498718ec679a95187.jpg
РИА Новости

Житель Камчатки незаконно срубил 61 елку для продажи перед Новым годом

05:35 03.12.2019
2498
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРейд по незаконной вырубке елок
Рейд по незаконной вырубке елок
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рейд по незаконной вырубке елок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского подозревается в том, что незаконно спилил 61 ель, чтобы продать их в декабре, сообщает региональное УМВД РФ.
Правоохранители получили оперативную информацию о незаконной рубке в Атласовском лесничестве.
Продажа новогодних елок на одном из елочных базаров
29 ноября, 19:24Новости Подмосковья
Елочные базары откроют в 408 точках в Подмосковье
"Сотрудниками Мильковского отдела полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Камчатскому краю было установлено, что рубку елей осуществил 28-летний житель Петропавловска-Камчатского. С 8 по 20 ноября он спилил 61 ель. Спиленные деревья оставил на хранение у знакомого мильковчанина. Как пояснил сам задержанный, в декабре он планировал продать елки в краевом центре", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого, которому оформлена явка с повинной, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сумма ущерба составляет около 100 тысяч рублей. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.
381053
Обсудить 0
Новый год—2020МВД РФКамчатский крайПетропавловск-Камчатский
Рекомендуем
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Антон Алиханов: планы захвата Калининградской области довольно смешны
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец "золотого века" сланцевой нефти
ДТП в Забайкальском крае
Минздрав: состояние четверых пострадавших в ДТП в Забайкалье тяжелое
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Си Цзиньпин оценил старт поставок газа по газопроводу "Сила Сибири"
ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае
Голикова рассказала Медведеву о состоянии пострадавших в Забайкалье
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не торговался с Трампом по поводу военной помощи
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Президент Молдавии Игорь Додон
Совбез Молдавии обсудит поставки газа и ряд громких дел, заявил Додон
Панорама Москвы
Температура в Москве в воскресенье снизится до минус двух градусов
Раздача гуманитарной помощи
Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири во время посещения строительной площадки Амурского ГПЗ. 3 августа 2017
"Сила Сибири" — это только начало. У газопровода появится брат-близнец
Распятие и свечи в церкви
Умер рязанский священник, отстраненный от службы за нарушение ПДД
ГУМ
В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о "минировании"
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Эксперт: мигранты пока не заметили отмены переводов в Таджикистан
11:36Почти 97% немецких компаний в России поддержали "Северный поток — 2"
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
Лента новостейМолния