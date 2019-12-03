Житель Камчатки незаконно срубил 61 елку для продажи перед Новым годом

"Сотрудниками Мильковского отдела полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Камчатскому краю было установлено, что рубку елей осуществил 28-летний житель Петропавловска-Камчатского. С 8 по 20 ноября он спилил 61 ель. Спиленные деревья оставил на хранение у знакомого мильковчанина. Как пояснил сам задержанный, в декабре он планировал продать елки в краевом центре", - говорится в сообщении.