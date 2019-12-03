Житель Камчатки незаконно срубил 61 елку для продажи перед Новым годом

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского подозревается в том, что незаконно спилил 61 ель, чтобы продать их в декабре, сообщает региональное УМВД РФ.
Правоохранители получили оперативную информацию о незаконной рубке в Атласовском лесничестве.
"Сотрудниками Мильковского отдела полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Камчатскому краю было установлено, что рубку елей осуществил 28-летний житель Петропавловска-Камчатского. С 8 по 20 ноября он спилил 61 ель. Спиленные деревья оставил на хранение у знакомого мильковчанина. Как пояснил сам задержанный, в декабре он планировал продать елки в краевом центре", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого, которому оформлена явка с повинной, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сумма ущерба составляет около 100 тысяч рублей. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.