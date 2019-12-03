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РИА Новости

В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы

05:31 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПромышленные выбросы
Промышленные выбросы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Промышленные выбросы. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".
В понедельник над Кемерово наблюдался сильный смог. Видимость составляла всего несколько метров.
"Город Кемерово сегодня перешел на усиленный режим по снижению выбросов: предприятия города сократят их на 40%. Для Новокузнецка это требование держим на уровне 20%. Оба города находятся на постоянном контроле, мониторим показатели контрольных замеров, которые выполняют специалисты Гидрометцентра", - написал губернатор.
Цивилев добавил, что об обстановке ему докладывают каждый час, а вечером в понедельник прошло совещание по экологической ситуации, с докладом о состоянии атмосферного воздуха выступил замгубернатора Андрей Панов.
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Сергей ЦивилевКемеровоОбщество
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