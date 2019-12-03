В Кемерово из-за смога решили сократить промышленные выбросы

"Город Кемерово сегодня перешел на усиленный режим по снижению выбросов: предприятия города сократят их на 40%. Для Новокузнецка это требование держим на уровне 20%. Оба города находятся на постоянном контроле, мониторим показатели контрольных замеров, которые выполняют специалисты Гидрометцентра", - написал губернатор.