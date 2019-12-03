В Приморье моряки получили три миллиона рублей долга по зарплате

"Компания "Нортвест шип мэнэджмент лтд", не дожидаясь судебного решения, учитывая возможность принятия по иску прокуратуры санкций по ограничению выхода судов компании из российских портов, выплатила морякам задолженность в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.