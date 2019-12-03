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РИА Новости

В Приморье моряки получили три миллиона рублей долга по зарплате

04:38 03.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Моряки судна DPL Alyur получили более 3 миллионов рублей долга по зарплате,  иностранный судовладелец погасил его полностью после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Четырнадцать российских моряков - членов экипажа судна DPL Alyur ("ДиПиЭл Алюр") - обратились в транспортную прокуратуру с жалобой на невыплату заработной платы. Как только иностранное судно зашло в морской порт Владивосток, 14 исковых заявлений о взыскании с иностранной компании-судовладельца долга по зарплате на сумму более 3 млн рублей были направлены в суд.
"Компания "Нортвест шип мэнэджмент лтд", не дожидаясь судебного решения, учитывая возможность принятия по иску прокуратуры санкций по ограничению выхода судов компании из российских портов, выплатила морякам задолженность в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.
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