В Приморье моряки получили три миллиона рублей долга по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Моряки судна DPL Alyur получили более 3 миллионов рублей долга по зарплате, иностранный судовладелец погасил его полностью после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Четырнадцать российских моряков - членов экипажа судна DPL Alyur ("ДиПиЭл Алюр") - обратились в транспортную прокуратуру с жалобой на невыплату заработной платы. Как только иностранное судно зашло в морской порт Владивосток, 14 исковых заявлений о взыскании с иностранной компании-судовладельца долга по зарплате на сумму более 3 млн рублей были направлены в суд.
"Компания "Нортвест шип мэнэджмент лтд", не дожидаясь судебного решения, учитывая возможность принятия по иску прокуратуры санкций по ограничению выхода судов компании из российских портов, выплатила морякам задолженность в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.
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