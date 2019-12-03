Источник рассказал о возможных переменах в акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Акция Акция "Бессмертный полк" в 2020 году может трансформироваться в общественную некоммерческую организацию, нацеленную на патриотическое воспитание российской молодежи, организация будет носить неполитический характер, единственным медийным лицом в ней может стать народный артист СССР Василий Лановой, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству движения "Бессмертный полк".

"В 2020 году акция "Бессмертный полк" изменит формат работы. На базе проекта будет создана общественная организация (НКО). На данный момент обсуждаются структура такой НКО, порядок руководства и иные детали", - рассказал источник РИА Новости, уточнив, что новая организация, возможно, будет проводить и другие акции, кроме "Бессмертного полка".

Организация, созданная на основе "Бессмертного полка", сможет выполнить ряд задач, отметил источник. Так, сегодня в отдельных регионах России есть разногласия, связанные с проведением акции. Новая структура поможет обеспечить централизацию движения.

Кроме того, НКО сможет стать серьезным подспорьем для отстаивания интересов движения на международном уровне. Собеседник агентства уточнил, что ряд стран ближнего зарубежья проводят у себя акции, по смыслу и по технологиям идентичные "Бессмертному полку". Однако власти этих государств стараются "всячески дистанцироваться от упоминания "Бессмертного полка".

"Еще одна немаловажная цель - это патриотическое воспитание в РФ. Несмотря на то, что о нем сегодня много говорят, можно назвать очень мало конкретных проектов, которые бы действительно успешно справлялись с этой задачей. Появление общественной организации, которая будет базироваться на объединяющем всю страну проекте, может решить эту проблему", - отметил источник.

Он подчеркнул, что к работе организации, скорее всего, не будут привлекаться публичные политики и медийные персоны и она будет носить неполитический характер. Никто не должен "паразитировать" на такой теме, отметил собеседник агентства. Единственным публичным лицом в организации, скорее всего, будет Лановой, который сегодня является сопредседателем движения "Бессмертный полк".