Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-президент Экс-президент США 95-летний Джимми Картер на выходных был госпитализирован в штате Джорджия с инфекцией мочевыводящих путей, сообщил Центр Картера.

За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему делали операцию. В середине ноября его доставили в больницу для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после падений.

"На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей. Он чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой", - говорится в заявлении центра.