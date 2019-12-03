Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-президент США 95-летний Джимми Картер на выходных был госпитализирован в штате Джорджия с инфекцией мочевыводящих путей, сообщил Центр Картера.
За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему делали операцию. В середине ноября его доставили в больницу для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после падений.
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"На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей. Он чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой", - говорится в заявлении центра.
Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.