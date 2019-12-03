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РИА Новости

Супруга и дочь Виктора Бута покинули США

01:33 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Супруга и дочь заключенного в штате Иллинойсе россиянина Виктора Бута завершили свое пребывание в США, заявили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
"Первого декабря завершилась поездка в США супруги и дочери Виктора Бута. Алле Бут было оказано необходимое содействие посольством России в США и генеральным консульством России в Нью-Йорке, организованы ее встречи с супругом, отбывающим 25-летний срок в тюрьме "Марион" (Иллинойс)", - сообщило консульство в Twitter.
Жена и дочь россиянина провели в Мэрионе около двух месяцев, регулярно навещая Бута в тюрьме по выходным дням, когда разрешены свидания в общем порядке, а в течение первого месяца и по будням по специальному разрешению, которое им помогло получить российское посольство. В середине ноября они вернулись в Нью-Йорк, чтобы встретиться с американскими адвокатами россиянина и подготовиться к отъезду домой.
Жена и дочь Бута год ждали выдачи виз американским посольством в Москве. В результате они получили однократные визы, действительные для въезда в Америку в течение только двух месяцев.
Алла Бут
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Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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Алла БутВиктор БутРоссияСШАВ мире
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