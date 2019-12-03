Супруга и дочь Виктора Бута покинули США

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Супруга и дочь заключенного в штате Иллинойсе россиянина Виктора Бута завершили свое пребывание в США, заявили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.

"Первого декабря завершилась поездка в США супруги и дочери Виктора Бута. Алле Бут было оказано необходимое содействие посольством России в США и генеральным консульством России в Нью-Йорке, организованы ее встречи с супругом, отбывающим 25-летний срок в тюрьме "Марион" (Иллинойс)", - сообщило консульство в Twitter

Жена и дочь россиянина провели в Мэрионе около двух месяцев, регулярно навещая Бута в тюрьме по выходным дням, когда разрешены свидания в общем порядке, а в течение первого месяца и по будням по специальному разрешению, которое им помогло получить российское посольство. В середине ноября они вернулись в Нью-Йорк, чтобы встретиться с американскими адвокатами россиянина и подготовиться к отъезду домой.

Жена и дочь Бута год ждали выдачи виз американским посольством в Москве. В результате они получили однократные визы, действительные для въезда в Америку в течение только двух месяцев.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".