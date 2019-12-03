Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T01:28+0300
https://ria.ru/20191203/1561876737.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/19/1558391925_0:28:578:353_1036x0_80_0_0_e58c3ce06df51368559b1b1083a4a3cb.jpg
РИА Новости

Задержанные на польско-белорусской границе тигры добрались до Испании

01:28 03.12.2019
342
© Геннадий ШаликовТигр
Тигр
© Геннадий Шаликов
Тигр. Архивное фото
МАДРИД, 3 дек – РИА Новости. Пять из десяти тигров, которых пытались в конце октября переправить из Италии в Россию и задержали на польско-белорусской границе, прибыли в центр спасения диких животных в испанской провинции Аликанте, сообщили РИА Новости в центре AAP Primadomus.
Один из зверей, как сообщалось ранее, погиб. Четыре тигра остались в Польше: два в зоопарке Познани (состояние животных не позволяет их транспортировать), еще двух в начале ноября отправили в зоопарк недалеко от города Члухув, рассказал представитель центра AAP Primadomus, штаб-квартира которого находится в Нидерландах, Питер де Хаан.
Амурский тигр
Вчера, 04:33
Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Грузовик с десятью тиграми выехал из итальянского города Латина в Дагестан 22 октября, их содержали в плохих условиях – контейнеры не были предназначены для перевозки крупных кошачьих (ей занималась компания, которая специализируется на транспортировке лошадей), животных кормили курицей, чего делать категорически нельзя, у них не было чистой воды. Несколько дней тигры провели на границе: в Белоруссию их не пустили, поскольку перевозчик не смог предоставить ветеринарные сертификаты. В результате одно животное погибло, остальных обнаружили в очень тяжелом состоянии.
Принять часть тигров, которых изначально отправили на реабилитацию в зоопарк в Познани, предложил центр спасения экзотических животных AAP Primadomus в испанской провинции Аликанте. Сейчас в центре, площадью 20 гектаров, находятся более 90 приматов и 24 большие кошки (львы, тигры, леопарды, пума). После решения административных вопросов тигры 29 ноября отправились в Испанию.
"Если вы знаете, что пришлось пережить этим животным в этих очень маленьких клетках и ящиках без хорошей еды и воды, вы бы предпочли никогда не перевозить их снова. Но мы были вынуждены. Наш партнер Познаньский зоопарк проделал потрясающую работу, но тигры не могли там оставаться. Мы сделали все, чтобы сделать транспортировку максимально быстрой, комфортной и плавной. Даже было встроено дополнительное отопление", - заявил директор AAP Давид ван Геннеп.
Тигрята
22 ноября, 12:33
В Приморье продолжают поиски мамы трех тигрят, попавших на видео
Центр начал процедуру оформления прав собственности на тигров. "Так мы хотим удостовериться, что они больше никогда не окажутся в цирке или плохом зоопарке", - пояснил Питер де Хаан.
Тигров приобрели на частном семейном итальянском предприятии, которое выращивает на продажу и дрессирует тигров и других родственных им видов. Их везли в частный зоопарк в Дербенте.
200110
Обсудить 0
ПольшаБелоруссияИспанияВ мире
Рекомендуем
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Власти Кубани распределили краевые субсидии муниципалитетам
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Председатель ОБСЕ считает снятие ЕС санкций с России преждевременным
Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос
Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра
Инспектор ГИБДД
Министр сельского хозяйства Хакасии пострадал в ДТП под Кемерово
Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве
Москва в течение года провела 340 экскурсий на промпредприятия
Раздача гуманитарной помощи
Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо
Калининград
Власти Калининграда готовы увеличить субсидии на кинопроизводство
Капельница в больнице
Число жертв эпидемии кори на Самоа возросло до 48 человек
Мобильный флюорограф
Власти Новосибирской области направили мобильный флюорограф в Искитим
Белый дом в Вашингтоне
Первая леди США показала рождественский интерьер Белого дома
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал подписание договора с Ливией по морским зонам
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео похвалил Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Антон Алиханов призвал объединить торги по проектированию и стройке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
Лента новостейМолния