Задержанные на польско-белорусской границе тигры добрались до Испании

МАДРИД, 3 дек – РИА Новости. Пять из десяти тигров, которых пытались в конце октября переправить из Пять из десяти тигров, которых пытались в конце октября переправить из Италии Россию и задержали на польско-белорусской границе, прибыли в центр спасения диких животных в испанской провинции Аликанте, сообщили РИА Новости в центре AAP Primadomus.

Один из зверей, как сообщалось ранее, погиб. Четыре тигра остались в Польше: два в зоопарке Познани (состояние животных не позволяет их транспортировать), еще двух в начале ноября отправили в зоопарк недалеко от города Члухув, рассказал представитель центра AAP Primadomus, штаб-квартира которого находится в Нидерландах, Питер де Хаан.

Грузовик с десятью тиграми выехал из итальянского города Латина в Дагестан 22 октября, их содержали в плохих условиях – контейнеры не были предназначены для перевозки крупных кошачьих (ей занималась компания, которая специализируется на транспортировке лошадей), животных кормили курицей, чего делать категорически нельзя, у них не было чистой воды. Несколько дней тигры провели на границе: в Белоруссию их не пустили, поскольку перевозчик не смог предоставить ветеринарные сертификаты. В результате одно животное погибло, остальных обнаружили в очень тяжелом состоянии.

Принять часть тигров, которых изначально отправили на реабилитацию в зоопарк в Познани, предложил центр спасения экзотических животных AAP Primadomus в испанской провинции Аликанте. Сейчас в центре, площадью 20 гектаров, находятся более 90 приматов и 24 большие кошки (львы, тигры, леопарды, пума). После решения административных вопросов тигры 29 ноября отправились в Испанию.

"Если вы знаете, что пришлось пережить этим животным в этих очень маленьких клетках и ящиках без хорошей еды и воды, вы бы предпочли никогда не перевозить их снова. Но мы были вынуждены. Наш партнер Познаньский зоопарк проделал потрясающую работу, но тигры не могли там оставаться. Мы сделали все, чтобы сделать транспортировку максимально быстрой, комфортной и плавной. Даже было встроено дополнительное отопление", - заявил директор AAP Давид ван Геннеп.

Центр начал процедуру оформления прав собственности на тигров. "Так мы хотим удостовериться, что они больше никогда не окажутся в цирке или плохом зоопарке", - пояснил Питер де Хаан.