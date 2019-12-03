Депутат ГД оценил появление проекта по биологической безопасности

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Появление законопроекта о биологической безопасности в России очень своевременно, эта инициатива создает правовую основу для предупреждения различных террористических действий на биологических объектах, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Кабмин внес соответствующий проект в Госдуму в понедельник, 2 декабря. Проект закона определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.
Как заявил журналистам Пискарев, данный законопроект позволит создать "правовую основу для предотвращения актов терроризма и диверсий на потенциально опасных биологических объектах и в местах массового скопления людей".
"Терроризм в наше время, как показывают события в Сирии, способен создавать высокотехнологичные лаборатории по производству отравляющих веществ и современных видов оружия. Опасность биологического оружия трудно переоценить в виду быстроты распространения заболеваний и трудностей по защите населения и территорий в случае заражения. Поэтому появление такого законопроекта очень своевременно", - подчеркнул депутат.