Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T01:13+0300
https://ria.ru/20191203/1561876616.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/50/1560335041_0:8:3072:1735_1036x0_80_0_0_c0995c3e70d223fc12d034f74bbcf30d.jpg
РИА Новости

Депутат ГД оценил появление проекта по биологической безопасности

01:13 03.12.2019
131
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Появление законопроекта о биологической безопасности в России очень своевременно, эта инициатива создает правовую основу для предупреждения различных террористических действий на биологических объектах, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Кабмин внес соответствующий проект в Госдуму в понедельник, 2 декабря. Проект закона определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.
Президент России Владимир Путин
11 марта, 19:38
Путин утвердил основы госполитики в химической и биологической безопасности
Как заявил журналистам Пискарев, данный законопроект позволит создать "правовую основу для предотвращения актов терроризма и диверсий на потенциально опасных биологических объектах и в местах массового скопления людей".
"Терроризм в наше время, как показывают события в Сирии, способен создавать высокотехнологичные лаборатории по производству отравляющих веществ и современных видов оружия. Опасность биологического оружия трудно переоценить в виду быстроты распространения заболеваний и трудностей по защите населения и территорий в случае заражения. Поэтому появление такого законопроекта очень своевременно", - подчеркнул депутат.
720000
Обсудить 0
Василий ПискаревГосдума РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США довольны работой с Россией по борьбе с ядерным терроризмом
Буэнос-Айрес, Аргентина
СМИ: Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента
Владимир Плахотнюк
Додон считает, что власти США выдадут беглого олигарха Плахотнюка
Здание Государственной Думы РФ
Депутат ГД объяснил принятие закона о допрегулировании СМИ-иноагентов
Адмирал Владимирский
Российские ученые уточнят положение Южного магнитного полюса
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде выбрали главу комитета по внешней политике
Американские военные в Сирии
Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР
Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне
СМИ: республиканцы отвергли обвинения демократов по импичменту
Тигр
Задержанные на польско-белорусской границе тигры добрались до Испании
Девушка фотографируется в Александровском саду в Москве
В Москве во вторник ожидается небольшой снег
Официальный Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock
Вид на Улан-Батор
Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Эксперт: мигранты пока не заметили отмены переводов в Таджикистан
11:36Почти 97% немецких компаний в России поддержали "Северный поток — 2"
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
Лента новостейМолния