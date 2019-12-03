Депутат ГД объяснил принятие закона о допрегулировании СМИ-иноагентов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Принятый закон о дополнительном регулировании в Принятый закон о дополнительном регулировании в России деятельности СМИ-иноагентов - зеркальный ответ на меры, применяемые в отношении наших журналистов за рубежом, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов поправок Василий Пискарев.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.

"Законом вводятся зеркальные меры по примеру законодательства, которое уже давно действует в США и Европе и применяется в том числе и в отношении российских журналистов", - рассказал Пискарев журналистам.

Он подчеркнул, что "в законе не появилось каких-либо норм, ограничивающих возможности для творчества, сбора и распространения информации".

"Однако те СМИ и сотрудничающие с ними физические лица, которые действуют в интересах иностранных государств и получают финансирование из-за рубежа, должны будут информировать российскую аудиторию, на какие средства они осуществляют свою деятельность", - резюмировал депутат.

Закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов позволит признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.