Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T01:09+0300
https://ria.ru/20191203/1561876587.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Депутат ГД объяснил принятие закона о допрегулировании СМИ-иноагентов

01:09 03.12.2019
5335
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Принятый закон о дополнительном регулировании в России деятельности СМИ-иноагентов - зеркальный ответ на меры, применяемые в отношении наших журналистов за рубежом, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов поправок Василий Пискарев.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.
"Законом вводятся зеркальные меры по примеру законодательства, которое уже давно действует в США и Европе и применяется в том числе и в отношении российских журналистов", - рассказал Пискарев журналистам.
Он подчеркнул, что "в законе не появилось каких-либо норм, ограничивающих возможности для творчества, сбора и распространения информации".
"Однако те СМИ и сотрудничающие с ними физические лица, которые действуют в интересах иностранных государств и получают финансирование из-за рубежа, должны будут информировать российскую аудиторию, на какие средства они осуществляют свою деятельность", - резюмировал депутат.
Андрей Клишас
Вчера, 11:13
Клишас сравнил российский и американский законы об иноагентах
Закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов позволит признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.
51210551
Обсудить 4
Василий ПискаревГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Правительство подтвердило встречу Румаса и Медведева 6 декабря
Останки солдата Красной Армии, найденные в Хасане
Поисковики установили красную звезду, погибшему в боях за озеро Хасан
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в США
В США из-за плохой погоды отменили несколько сотен авиарейсов
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Комитет конгресса США обсудит доклад в рамках импичмента Трампа
Певица Элли Голдин выступает в перерыве матча NFL между командами Buffalo Bills и Dallas Cowboys
Певица в шляпе-абажуре рассмешила пользователей в Сети
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге годовалый ребенок отравился уксусом
Вид Мурманска
В Мурманской области многодетные смогут получить деньги вместо земли
ДТП в Забайкальском крае
Медведев поручил Голиковой принять меры после ДТП в Забайкалье
LIVE: Путин и Си Цзиньпин запускают газопровод Сила Сибири
Запуск газопровода "Сила Сибири". Прямая трансляция
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Трутнев поручил полпредству взять под контроль дело о ДТП в Забайкалье
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК опроверг данные об убийстве ребенка в ходе ритуала в Екатеринбурге
В Чите дебоширы перевернули служебную машину Росгвардии
В Чите дебоширы перевернули служебную машину Росгвардии
Госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
Помпео прокомментировал теракт на Лондонском мосту
Адмирал Владимир Валуев
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
Лента новостейМолния