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РИА Новости

Тейлор Свифт рассказала, чем ей понравились съемки фильма "Кошки"

06:19 03.12.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniТейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Тейлор Свифт рассказала в интервью британскому Vogue, что ей очень понравилось сниматься в фильме "Кошки".
"Думаю, мне понравилось то, что это очень необычная лента и мои ощущения на съемках. Вряд ли у меня еще будет возможность их испытать", - поделилась Тейлор.
Певица сказала, что воспринимала съемки в картине как "выступления без фонограммы", поскольку перед этим много гастролировала. На вопрос о том, хотела бы она быть актрисой, Свифт не дала определенного ответа, но отметила, что "прекрасно провела время, работая над мюзиклом".
Для одной из песен Эндрю Ллойд Уэббера она написала текст, причем слова начала напевать сразу, как только услышала, как композитор играет мелодию.
Премьера ленты запланирована на 2 января 2020 года.
Кадр из фильма Кошки
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КультураКино и сериалыНовости культурыТейлор Свифт (певица)
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