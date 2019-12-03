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РИА Новости

Воздушные ворота у Белого моря: сельский аэровокзал стал музеем

08:00 03.12.2019 (обновлено: 10:26 03.12.2019)
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© Пресс-служба ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский"Волонтеры помогают ремонтировать здание вокзала
Волонтеры помогают ремонтировать здание вокзала
© Пресс-служба ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый деревянный сельский аэропорт-музей откроется в Архангельской области. Деревня Лопшеньга на берегу Белого моря – одно из немногих мест, где сохранилось деревянное здание аэровокзала 1960-х годов и регулярное авиасообщение.
Восстановлением аэропорта и сбором экспонатов для музея занимается ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский". Для сохранения памяти и изучения истории малой авиации на Беломорском побережье сотрудники парка решили создать музейно-этнографический комплекс "Воздушные причалы Белого моря".

"В России повсеместно ветшают деревянные аэропорты. С развитием дорожной сети многие из них уже исчезли за ненадобностью. А там, где наземные дороги появятся нескоро, деревянные аэропорты заменяют безликими аэровокзалами контейнерного типа", – рассказала Александра Яковлева, руководитель проекта, начальник службы развития ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский".

Очень помогает в поисках раритетных вещей то, что жители бережно хранят воспоминания и артефакты, связанные со своим "воздушным причалом".
Например, около тридцати предметов середины XX века, принадлежавших врачам разных специализаций, передала в дар нацпарку секретарь Общества изучения медицины Европейского Севера в Архангельске Анна Андреева.
Среди предметов: бутыли из-под лекарств, несколько шприцев, медицинские инструменты – зажимы, хирургические ножницы, пинцет, полевой набор для инъекций, жгут для накладывания шин, лоток для хранения и бокс для кипячения инструментов. Особый интерес представляет деревянный акушерский стетоскоп.
Вид на Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь на Соловецком острове в Архангельской области
29 ноября, 16:06
Первый рейс приземлился в реконструированном аэропорту Соловков
С открытием музея аэропорт не изменит своей главной функции.
"Самая главная задача, которую мы перед собой ставим, – это сделать аэропорт комфортным для людей. И мы благодарны всем, кто помогает нам в этом деле: местным жителям, "2-му Авиаотряду", грантодателям", – отметила Александра Яковлева.
Самолеты Ан-2 начали летать в деревни Онежского полуострова с середины XX века. До сих пор они остаются здесь самым востребованным видом транспорта.
Аэровокзал в деревне Лопшеньга – один из семи сохранившихся действующих деревянных аэропортов Архангельской области.
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Хорошие новостиХорошие новостиАрхангельская область
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