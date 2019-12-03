Воздушные ворота у Белого моря: сельский аэровокзал стал музеем

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый деревянный сельский аэропорт-музей откроется в Архангельской области. Деревня Лопшеньга на берегу Белого моря – одно из немногих мест, где сохранилось деревянное здание аэровокзала 1960-х годов и регулярное авиасообщение.

Восстановлением аэропорта и сбором экспонатов для музея занимается ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский". Для сохранения памяти и изучения истории малой авиации на Беломорском побережье сотрудники парка решили создать музейно-этнографический комплекс "Воздушные причалы Белого моря".

"В России повсеместно ветшают деревянные аэропорты. С развитием дорожной сети многие из них уже исчезли за ненадобностью. А там, где наземные дороги появятся нескоро, деревянные аэропорты заменяют безликими аэровокзалами контейнерного типа", – рассказала Александра Яковлева, руководитель проекта, начальник службы развития ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский".

Очень помогает в поисках раритетных вещей то, что жители бережно хранят воспоминания и артефакты, связанные со своим "воздушным причалом".

Например, около тридцати предметов середины XX века, принадлежавших врачам разных специализаций, передала в дар нацпарку секретарь Общества изучения медицины Европейского Севера в Архангельске Анна Андреева.

Среди предметов: бутыли из-под лекарств, несколько шприцев, медицинские инструменты – зажимы, хирургические ножницы, пинцет, полевой набор для инъекций, жгут для накладывания шин, лоток для хранения и бокс для кипячения инструментов. Особый интерес представляет деревянный акушерский стетоскоп.

С открытием музея аэропорт не изменит своей главной функции.

"Самая главная задача, которую мы перед собой ставим, – это сделать аэропорт комфортным для людей. И мы благодарны всем, кто помогает нам в этом деле: местным жителям, "2-му Авиаотряду", грантодателям", – отметила Александра Яковлева.

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