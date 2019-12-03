Археологи показали эффективный метод изучения прошлого евразийцев

"Мы сравниваем новую методику с тем, что применялось ранее: аэрофотосъемка, подъемные сборы, закладка шурфов площадью 1х1 м или более. Данный метод оказался более эффективным в плане палеодемографических реконструкций, чем те, что использовались нашими предшественниками. В частности, мы открыли три новых поселения на территории, которая много раз обследовалась до нас", – прокомментировал научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Денис Шарапов.