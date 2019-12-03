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РИА Наука
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РИА Новости

Археологи показали эффективный метод изучения прошлого евразийцев

03:00 03.12.2019
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© Дамир СоловьевАрхеологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
Археологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
© Дамир Соловьев
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Археологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) использовали новый эффективный метод для воссоздания картины расселения в Южно-Уральских степях бронзового века. Результаты исследования опубликованы в журнале "Archaeological Research in Asia".
Археологи ТюмГУ восстановили палеодемографическую картину в Южно-Уральских степях бронзового века (3500-800 лет до н.э.), воссоздав пространственную и количественную структуру человеческих сообществ, которые проживали на этой территории. Как отметили ученые, полученные данные помогут ответить на вопросы о долговременных траекториях социально-политического развития в исследуемом регионе и в мире.
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В работе ученые использовали метод систематического лопатного зондирования. При этом регион разбивается на сетку, а в каждой "узловой точке" копается зонд. Если какой-то из зондов содержит культурный материал – вокруг него копается дополнительная серия зондов.
"Мы сравниваем новую методику с тем, что применялось ранее: аэрофотосъемка, подъемные сборы, закладка шурфов площадью 1х1 м или более. Данный метод оказался более эффективным в плане палеодемографических реконструкций, чем те, что использовались нашими предшественниками. В частности, мы открыли три новых поселения на территории, которая много раз обследовалась до нас", – прокомментировал научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Денис Шарапов.
Лопатное зондирование не требует дорогостоящего специального оборудования. По мнению Шарапова, отечественные археологи могут взять новую методику на вооружение и улучшить качество научных изысканий.
Следующий этап – популяризация систематического лопатного зондирования в северной Евразии с помощью международных публикаций и выступлений на конференциях.
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