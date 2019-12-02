Российские военные отчитались о патрулировании в Сирии

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани – Гюльтепе, Аджами – Бозгёкли, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса – Джейдед-Хабур в провинции Ракка", - сказал он.