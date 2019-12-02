Российские военные отчитались о патрулировании в Сирии

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани – Гюльтепе, Аджами – Бозгёкли, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса – Джейдед-Хабур в провинции Ракка", - сказал он.
Боренков также сообщил, что армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Кобани – Метрас – Умм-Миаль – Квайрес.