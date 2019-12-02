Астронавты заменили систему охлаждения альфа-спектрометра на МКС

Астронавт Европейского космического агентства командир экипажа МКС Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган в понедельник провели третий плановый выход в открытый космос для ремонта вышедшего из строя магнитного альфа-спектрометра.

"В течение шести часов и двух минут, которые продолжался выход в открытый космос, астронавты успешно установили новую систему охлаждения для магнитного альфа-спектрометра", - заявило НАСА после возвращения астронавтов на станцию.

Согласно планам американского космического ведомства, для проверки работы новой системы охлаждения состоится еще один выход в открытый космос. Как сообщает НАСА, астронавты проверят новую систему на наличие утечек, а также завершат работу по возобновлению его полного функционирования.

Для Луки Пармитано выход в открытый космос стал пятым в карьере, для Моргана - шестым.