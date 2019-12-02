Астронавты заменили систему охлаждения альфа-спектрометра на МКС

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, вышедшие в открытый космос, успешно завершили установку новой системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра (AMS) на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
Астронавт Европейского космического агентства командир экипажа МКС Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган в понедельник провели третий плановый выход в открытый космос для ремонта вышедшего из строя магнитного альфа-спектрометра.
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"В течение шести часов и двух минут, которые продолжался выход в открытый космос, астронавты успешно установили новую систему охлаждения для магнитного альфа-спектрометра", - заявило НАСА после возвращения астронавтов на станцию.
Согласно планам американского космического ведомства, для проверки работы новой системы охлаждения состоится еще один выход в открытый космос. Как сообщает НАСА, астронавты проверят новую систему на наличие утечек, а также завершат работу по возобновлению его полного функционирования.
Для Луки Пармитано выход в открытый космос стал пятым в карьере, для Моргана - шестым.
Инструмент для изучения космических лучей AMS был доставлен на МКС в 2011 году. Изначально его срок службы был рассчитан на три года и не предполагал ремонта на МКС. После выхода из строя системы охлаждения AMS НАСА приняло решение о попытке его ремонта силами экипажа МКС, для этого на орбиту были доставлены более 20 уникальных инструментов.
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