"Русский продукт" под Калугой запустил производство овсяных хлопьев

КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости. Предприятие "Русский продукт" в поселке Детчино Предприятие "Русский продукт" в поселке Детчино Калужской области в понедельник запустило новую роботизированную линию по производству и расфасовке овсяных хлопьев с объемом инвестиций свыше 170 миллионов рублей, сообщило правительство региона.

"Проект модернизации комплекса по производству насыпных продуктов завершен в текущем году. Для него было изготовлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в России. Мощность новой роботизированной линии составит порядка 40 тысяч тонн готовой продукции в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск роботизированной линии позволяет предприятию решить сразу несколько задач: обеспечить организацию дополнительных производственных мощностей, увеличить производительность фасовочной линии до 20% и расширить ассортиментную линейку. В рамках модернизации производства был построен новый административно-бытовой комплекс. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил свыше 170 миллионов рублей, говорится в сообщении.

"Это повышение конкурентоспособности нашей продукции. Это очень хорошее и важное событие для Детчино", - подчеркнул губернатор Анатолий Артамонов, слова которого приводит правительство.

Глава региона также поздравил руководство и сотрудников предприятия с получением семи медалей, в том числе пяти золотых, на завершившемся недавно международном конкурсе качества и безопасности пищевой продукции "Гарантия Качества-2019". По его словам, эти награды служат подтверждением высокого качества производимой продукции.

"В свое время детчинский комбинат овощных концентратов был создан как передовое высокотехнологичное производство. Продукция поставлялась различным потребителям. То, что вы эти традиции продолжаете – здорово", - сказал Артамонов.

ПАО "Русский продукт" - крупный отечественный производитель бакалейной продукции. Работает на рынке с 1996 года. В портфеле компании – 10 брендов и более 150 товарных позиций, в том числе знаменитые "Геркулес", "Суперсуп", "Традиция". Продукция компании представлена в 70 тысячах торговых точек в России, а также экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.