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РИА Новости

"Русский продукт" под Калугой запустил производство овсяных хлопьев

21:41 02.12.2019 (обновлено: 23:57 02.12.2019)
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© Flickr / S. DiddyОвсяные хлопья
Овсяные хлопья
© Flickr / S. Diddy
КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости. Предприятие "Русский продукт" в поселке Детчино Калужской области в понедельник запустило новую роботизированную линию по производству и расфасовке овсяных хлопьев с объемом инвестиций свыше 170 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
"Проект модернизации комплекса по производству насыпных продуктов завершен в текущем году. Для него было изготовлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в России. Мощность новой роботизированной линии составит порядка 40 тысяч тонн готовой продукции в год", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что запуск роботизированной линии позволяет предприятию решить сразу несколько задач: обеспечить организацию дополнительных производственных мощностей, увеличить производительность фасовочной линии до 20% и расширить ассортиментную линейку. В рамках модернизации производства был построен новый административно-бытовой комплекс. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил свыше 170 миллионов рублей, говорится в сообщении.
"Это повышение конкурентоспособности нашей продукции. Это очень хорошее и важное событие для Детчино", - подчеркнул губернатор Анатолий Артамонов, слова которого приводит правительство.
Глава региона также поздравил руководство и сотрудников предприятия с получением семи медалей, в том числе пяти золотых, на завершившемся недавно международном конкурсе качества и безопасности пищевой продукции "Гарантия Качества-2019". По его словам, эти награды служат подтверждением высокого качества производимой продукции.
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"В свое время детчинский комбинат овощных концентратов был создан как передовое высокотехнологичное производство. Продукция поставлялась различным потребителям. То, что вы эти традиции продолжаете – здорово", - сказал Артамонов.
ПАО "Русский продукт" - крупный отечественный производитель бакалейной продукции. Работает на рынке с 1996 года. В портфеле компании – 10 брендов и более 150 товарных позиций, в том числе знаменитые "Геркулес", "Суперсуп", "Традиция". Продукция компании представлена в 70 тысячах торговых точек в России, а также экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.
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