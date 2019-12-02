Правительство внесло в Думу проект о биологической безопасности страны

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, посвященный биологической безопасности страны и определяющий деятельность по ее обеспечению, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроект восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования", - говорится в пояснительной записке.

В документе говорится, что на законодательном уровне нет комплексного регулирования вопросов обеспечения биологической безопасности в России как системы взаимоувязанных мер, функционирующей на основе взаимодействия заинтересованных органов власти. Вместе с тем наблюдается нарастание биологических угроз различного рода, что требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере.

Законопроект регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды.

Проект закона определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.