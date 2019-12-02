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РИА Новости

В российской IT-компании оценили закон об отечественном софте

20:48 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны позволит российским компаниям-разработчикам приобрести аудиторию на рынке, заявил РИА Новости директор российской IT-компании "Ашманов и партнёры" Игорь Ашманов.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Закон запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
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Ашманов отметил, что пока неизвестно, будет ли эта предустановка платной или бесплатной. "В принципе, нашим разработчикам и бесплатно было бы достаточно, просто для того, чтобы приобретать аудиторию", - сказал эксперт.
"Нашим разработчикам надо помогать, создавая рынок. Не обязательно давать субсидии и гранты, хотя и это тоже правильно, потому что нам надо удерживать разработчиков в стране, чтобы их не переманивали те же самые Google, Facebook и прочие. Кроме того, надо создавать рынок, потому что приходящие извне гигантские цифровые компании - они практически все американские и у них бюджеты по сравнению с нашими разработчиками минимум в 100 раз больше на разработку и продвижение", - указал он.
По его словам, закон благоприятно отразится на потребителях. "У пользователей появится чуть больше предустановленного софта сразу с русским интерфейсом и сразу привязанного к реальной ситуации в стране. К примеру, поставить "Яндекс.Поиск" - он значительно лучше, чем Google в отношении локальных сервисов, локальных карт. Качество всех локальных услуг повысится. Пользователям будет, на мой взгляд, хорошо, потому что они, скорее всего, ни за что из этого дополнительно платить не будут", - пояснил Ашманов.
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Игорь АшмановВладимир ПутинРоссияТехнологии
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