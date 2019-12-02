В российской IT-компании оценили закон об отечественном софте

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны позволит российским компаниям-разработчикам приобрести аудиторию на рынке, заявил РИА Новости директор российской IT-компании "Ашманов и партнёры" Закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны позволит российским компаниям-разработчикам приобрести аудиторию на рынке, заявил РИА Новости директор российской IT-компании "Ашманов и партнёры" Игорь Ашманов

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Закон запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Ашманов отметил, что пока неизвестно, будет ли эта предустановка платной или бесплатной. "В принципе, нашим разработчикам и бесплатно было бы достаточно, просто для того, чтобы приобретать аудиторию", - сказал эксперт.

"Нашим разработчикам надо помогать, создавая рынок. Не обязательно давать субсидии и гранты, хотя и это тоже правильно, потому что нам надо удерживать разработчиков в стране, чтобы их не переманивали те же самые Google, Facebook и прочие. Кроме того, надо создавать рынок, потому что приходящие извне гигантские цифровые компании - они практически все американские и у них бюджеты по сравнению с нашими разработчиками минимум в 100 раз больше на разработку и продвижение", - указал он.