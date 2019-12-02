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РИА Новости

СУЭК получила премию в области импортозамещения "Приоритет-2019"

20:13 02.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭКТерминал "Дальтрансуголь" Сибирской угольной энергетической компании в порту Ванино в Хабаровском крае
Терминал Дальтрансуголь Сибирской угольной энергетической компании в порту Ванино в Хабаровском крае
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭК
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала обладателем V Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2019" сообщает пресс-служба СУЭК.
Продукция, разработанная и произведенная сервисными предприятиями СУЭК, заслужила высшую оценку в номинации "Приоритет ТЭК". Члены экспертного и индустриального советов премии, в частности, высоко оценили траки для экскаваторов KOMATSU, выпуск которых налажен на Бородинском ремонтно-механическом заводе (РМЗ) в Красноярском крае.
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Пресс-служба отмечает, что сегодня Бородинский РМЗ в рамках программы импортозамещения изготавливает широкую линейку литейной продукции как для экскаваторов KOMATSU, так и для других машин зарубежного производства: это зубья, коронки зубьев, зубчатые колеса, шестерни, вкладыши, колосники. В 2018 году завод впервые в новейшей истории вышел на объем выпуска литейной продукции в 1200 тонн. По инвестиционной программе СУЭК литейный участок укомплектован современным оборудованием, в технологию внедрено новое программное обеспечение.
Бородинский РМЗ уже не впервые заявляет о себе как о предприятии с мощным потенциалом в сфере импортозамещения. В прошлом году эксперты премии "Приоритет" обратили внимание на изготавливаемые на заводе центробежные горизонтальные шламовые насосы (НЦГШ) для обогатительных фабрик. А литейная продукция РМЗ в июне текущего года получило "золото" XXVI Международной специализированной выставки технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг".
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При подведении итогов премии "Приоритет-2019" экспертный и индустриальный советы также отметили и устройство для осланцевания горных выработок типа ОГ-1 "Буран" производства ООО "СибДамель", сервисного предприятия СУЭК в Кемеровской области.
Национальная премия "Приоритет" вручается с 2015 года при поддержке Государственной Думы РФ, профильных министерств – Минпромторга, Минэнерго, Минсельхоза, Минкомсвязи, ФАС, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей. На данный момент "Приоритет" – единственная в стране награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. В текущем году участие соискателями премии стали более 500 предприятий и компаний.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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