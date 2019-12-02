Инвестиции в экономику Костромской области за 9 месяцев выросли на 15%

КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Объем инвестиций в экономику Костромской области по итогам девяти месяцев 2019 года составил 13,5 миллиарда рублей, что на 15% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила администрация области.

В понедельник на еженедельном совещании в областной администрации директор департамента экономического развития региона Александр Свистунов рассказал о ходе реализации инвестиционного послания губернатора Сергея Ситникова , которое он представил 24 мая на региональном экономическом форуме.

"Как сообщил… Александр Свистунов, в экономику региона, по состоянию на 1 октября 2019 года, поступило 13,5 миллиарда рублей инвестиций. Это на 15,1% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рост фиксируется в сфере деревообработки, энергетики, деятельности железнодорожного транспорта, в здравоохранении и образовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди факторов роста - инвестиционные вложения в рамках нацпроектов. За 9 месяцев объем бюджетных инвестиций превысил 1,5 миллиарда рублей, это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. Всего на реализацию нацпроектов в 2019 году регион направил 4,3 миллиарда рублей.

В инвестиционном послании губернатор поставил задачу – увеличить к 2024 году долю инвестиций в валовый региональный продукт с 13% до 27%. Директор профильного департамента отметил, что для этого разработан проект Индивидуального плана инвестиционного развития Костромской области на период до 2024 года. Он включает в себя экономическое обоснование развития конкретных инвестиционных направлений.

"Цель – 153,7 миллиарда рублей инвестиций в 2020-2024 годах (без учета федеральных бюджетных инвестиций и инвестиций инфраструктурных монополий, вкладываемых в рамках федеральных проектов)", - рассказал Свистунов, добавив, что утвердить документ планируется до 16 декабря.