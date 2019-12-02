Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
2019-12-02T19:59+0300
https://ria.ru/20191202/1561870451.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151421/13/1514211315_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3dc142f9b2b911190f28124211f7870c.jpg
РИА Новости

Инвестиции в экономику Костромской области за 9 месяцев выросли на 15%

19:59 02.12.2019
32
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников . Архивное фото
КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Костромской области по итогам девяти месяцев 2019 года составил 13,5 миллиарда рублей, что на 15% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила администрация области.
В понедельник на еженедельном совещании в областной администрации директор департамента экономического развития региона Александр Свистунов рассказал о ходе реализации инвестиционного послания губернатора Сергея Ситникова, которое он представил 24 мая на региональном экономическом форуме.
"Как сообщил… Александр Свистунов, в экономику региона, по состоянию на 1 октября 2019 года, поступило 13,5 миллиарда рублей инвестиций. Это на 15,1% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рост фиксируется в сфере деревообработки, энергетики, деятельности железнодорожного транспорта, в здравоохранении и образовании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди факторов роста - инвестиционные вложения в рамках нацпроектов. За 9 месяцев объем бюджетных инвестиций превысил 1,5 миллиарда рублей, это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. Всего на реализацию нацпроектов в 2019 году регион направил 4,3 миллиарда рублей.
Кострома
28 ноября, 21:18Костромская область
Костромская область получит миллиард рублей из федерального бюджета
В инвестиционном послании губернатор поставил задачу – увеличить к 2024 году долю инвестиций в валовый региональный продукт с 13% до 27%. Директор профильного департамента отметил, что для этого разработан проект Индивидуального плана инвестиционного развития Костромской области на период до 2024 года. Он включает в себя экономическое обоснование развития конкретных инвестиционных направлений.
"Цель – 153,7 миллиарда рублей инвестиций в 2020-2024 годах (без учета федеральных бюджетных инвестиций и инвестиций инфраструктурных монополий, вкладываемых в рамках федеральных проектов)", - рассказал Свистунов, добавив, что утвердить документ планируется до 16 декабря.
Власти информируют: для успешной реализации поставленных задач в инвестиционное законодательство региона внесены изменения. В частности, новеллы определили порядки предоставления преференций для резидентов ТОСЭР, участникам региональных инвестиционных проектов, инвесторам, осуществляющим затраты на восстановление объектов культурного наследия, а также реализующим проекты по строительству многоквартирных домов со встроено-пристроенными помещениями социального назначения.
Кострома
9 октября, 18:09Костромская область
В Костромской области открылся первый центр дневного пребывания для пожилых
000000
Обсудить 0
Костромская областьСергей СитниковКостромская областьЭкономика
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата
Президент РФ Владимир Путин
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Евгений Ревенко
"Единая Россия" исключит пензенского депутата за пьяную езду
Автомобиль скорой помощи
В Москве госпитализировали мужчину, избитого таксистом
Здание OPEC в Вене
ОПЕК+ рассмотрит дополнительное снижение добычи, заявил министр Ирака
Площадь Независимости в Киеве
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Момент ДТП с грузовиком в Татарстане попал на видео
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани
Глава парламента Ирана Лариджани не хочет выдвигаться на пост спикера
Наталья Бурмейстер Волшебные гроты Байкала
Самые красивые места России
Президент США Дональд Трамп
После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто", заявил Трамп
Автомобиль Следственного комитета России
В ЯНАО начали проверку после гибели семилетней девочки при пожаре
Врач во время операции
Инновационные технологии лечения обсудят на форуме "Здоровая Москва"
Автомобиль скорой помощи
В аварии с автобусом в Забайкалье пострадали семь человек
Владимир Зеленский
Зеленский одобрил неотложные меры по энергобезопасности Украины
Здание компании Россети в Москве
Инвесторы пожаловались в ЦБ на политику "Россетей", сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
Лента новостейМолния