В Балашихе прошел турнир по кикбоксингу "Золотая перчатка"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В подмосковной Балашихе состоялся 19-й межрегиональный детско-юношеский турнир по кикбоксингу "Золотая перчатка", в котором приняло участие около 300 молодых спортсменов, сообщил телеканал "360".
Отмечается, что турнир был организован при поддержке администрации городского округа. В соревновании приняли участие юноши и девушки от 9 до 18 лет как из столичного региона, так и из Нижегородской, Владимирской, Рязанской и Тверской областей.
По словам председателя оргкомитета турнира Михаила Белика, соревнования поддержали ветераны Росгвардии и ФСБ, поскольку они были посвящены спецназовцам, которые погибли в борьбе с террористами.
"Девиз турнира "Занимаешься спортом – служишь родине". Многие ребята, достигая каких-то высот в кикбоксинге, идут служить в подразделения специального назначения", – отметил Белик.
Призеры соревнований получили новые спортивные разряды и звания.