Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T19:38+0300
https://ria.ru/20191202/1561869004.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156185/16/1561851610_0:69:3050:1785_1036x0_80_0_0_1c19143ab0dea7cf1f9df9556127bfa1.jpg
РИА Новости

Путин одобрил закон о запрете участия в НКО подозреваемых в терроризме

19:20 02.12.2019 (обновлено: 19:38 02.12.2019)
503
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
По итогам проведения в 2017-2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве НКО лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В соответствии с законом, предлагается ввести запрет выступать учредителем некоммерческой организации лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании его денежных средств или иного имущества.
Ожидается, что такая мера позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования терроризма, снизит его уязвимость.
Уход за пожилой женщиной
25 ноября, 09:10Хорошие новости
Добрые дела НКО: зачем, если есть государство
2400215
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Цветы, игрушки и свечи на мосту через реку Куенга в Забайкальском крае, с которого упал пассажирский автобус
В Забайкалье на месте ДТП с автобусом установят мемориальную доску
Журналист, автор и ведущий программы Вести недели на телеканале Россия 1 Дмитрий Киселев
Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве
ДТП в Забайкальском крае
Четырнадцать пострадавших в ДТП в Забайкалье госпитализированы
Тигр
В Индии тигр преследовал автомобиль с туристами
Ледокол
Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Движение на дорогах в Москве осложнится вечером из-за гололедицы
Трамп забыл жену перед посадкой на вертолет
Трамп "забыл" жену перед посадкой в вертолет
Города России. Чебоксары
Студенты из Чувашии победили в конкурсе ПФО "Театральное Приволжье"
Вид на Москву
В Москве 5-7 декабря пройдет последний в году "День без турникетов"
Чебоксары
Чувашские техникумы и колледжи получат федеральные гранты
Роберт Мэсси (справа)
СМИ: ушел из жизни лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Братске станция скорой проверит видео о "загуглившей" диагноз враче
ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае
Голикова рассказала Медведеву о состоянии пострадавших в Забайкалье
Елизавета Глинка во время Эвакуации раненых и тяжелобольных детей из Донецка
Предпоказ фильма "Доктор Лиза" состоится в Госдуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
Лента новостейМолния