Семинар по благоустройству для коммунальщиков проводят в Подмосковье

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотрудники подмосковных управляющих компаний посетили семинар по благоустройству в одинцовском кампусе МГИМО. Об этом сообщил телеканал "360".
В одинцовском филиале МГИМО работники коммунальных служб за неделю смогут узнать, как правильно развивать территории и управлять городской инфраструктурой.
"Эта программа рассчитана на несколько лет. Мы дали ей старт в сентябре, и вот сейчас второй блок, связанный с благоустройством. Это очень важная тема. Все вы знаете, насколько много правительство области уделяет благоустройству времени", – пояснил Антон Велиховский, исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Первое занятие посетило более 50 человек. Работникам сферы ЖКХ рассказали о внешнем виде городов Московской области, о том, как правильно обустраивать зоны отдыха, парки, мемориалы и игровые комплексы. Также коммунальщикам объяснили, как правильно благоустраивать город, чтобы он стал привлекательнее для туристов.