Семинар по благоустройству для коммунальщиков проводят в Подмосковье

"Эта программа рассчитана на несколько лет. Мы дали ей старт в сентябре, и вот сейчас второй блок, связанный с благоустройством. Это очень важная тема. Все вы знаете, насколько много правительство области уделяет благоустройству времени", – пояснил Антон Велиховский, исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

