Власти Кубани распределили краевые субсидии муниципалитетам

Уточняется, что распределение субсидий позволит на местах оперативно приступить к строительству и ремонту социальных объектов и дорог.

Как отметил глава региона в ходе расширенного планерного совещания, краевая поддержка уже распределена по линиям министерств образования, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, департаментов строительства, имущественных отношений, по надзору в строительной сфере, по архитектуре и градостроительству.

"Еще 1,7 миллиарда рублей лимитов предстоит довести через министерства спорта, курортов, ТЭК и ЖКХ", - добавили в администрации. Уточняется, что часть средств направят в том числе на реализацию национальных проектов. Сейчас финансирование нацпроектов край планирует на три года вперед. Муниципалитеты могут заранее подавать заявки на софинансирование, проводить торги и заключать контракты.