Власти Кубани распределили краевые субсидии муниципалитетам

КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края распределили более 20 миллиардов рублей региональных субсидий муниципалитетам на будущий год, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что распределение субсидий позволит на местах оперативно приступить к строительству и ремонту социальных объектов и дорог.
"Распределение краевых субсидий муниципалитетам на 2020 год активно идет. Необходимо как можно быстрее довести эти лимиты. Тем быстрее в городах и районах приступят к строительству и ремонту дорог, социальных объектов. Больше 20 миллиардов рублей уже доведено", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как отметил глава региона в ходе расширенного планерного совещания, краевая поддержка уже распределена по линиям министерств образования, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, департаментов строительства, имущественных отношений, по надзору в строительной сфере, по архитектуре и градостроительству.
"Еще 1,7 миллиарда рублей лимитов предстоит довести через министерства спорта, курортов, ТЭК и ЖКХ", - добавили в администрации. Уточняется, что часть средств направят в том числе на реализацию национальных проектов. Сейчас финансирование нацпроектов край планирует на три года вперед. Муниципалитеты могут заранее подавать заявки на софинансирование, проводить торги и заключать контракты.