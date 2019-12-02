В Госдуме назвали запуск "Силы Сибири" исторически значимым событием

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Запуск газопровода "Сила Сибири" - исторически значимое событие для граждан РФ и Китая, создающее перспективы ускоренного развития регионов и смежных отраслей экономики, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках газа в Китай по "восточному маршруту" 21 мая 2014 года. Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Сумма контракта - 400 миллиардов долларов. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались ранее в понедельник, старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
"Запуск магистрального газопровода "Сила Сибири", соединившего Россию и Китай, повысит энергетическую безопасность и инвестиционную привлекательность наших стран. Это исторически значимое событие для российского и китайского народов, создающее перспективы ускоренного развития регионов и смежных отраслей экономики, новые рабочие места, повышающее уровень жизни людей", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Он подчеркнул, что эффективное российско-китайское сотрудничество является ответом на стремление США препятствовать укреплению новых мировых центров развития и дает пример конструктивного взаимодействия двух крупнейших государств.
Вчера, 16:46Сказано в эфире"Будут новые контракты". Эксперт о выгодах "Силы Сибири" для РФ и КНРВладимир Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Перспективы проекта и будущее газовых переговоров РФ с Европой в эфире радио Sputnik оценил эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Недобросовестные попытки США сохранить господство на мировых энергетических рынках в Европе и других регионах не достигают своих целей. Политике грубого протекционизма и методов торговых войн, которые использует Вашингтон, Россия и Китай противопоставляют равноправное партнерство и взаимное укрепление позиций на международной арене", - считает депутат.
Парламентарий отметил, что развитие экономических связей между Россией и Китаем позитивно влияет на формирование единых взглядов на разрешение существующих глобальных проблем, которые страны совместно отстаивают на международных площадках, включая ООН, БРИКС, ШОС и другие.
Вчера, 11:23Сказано в эфиреЭксперт о "Силе Сибири": рентабельность будет в любом случаеЛидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут 2 декабря старт открытию газопровода "Сила Сибири". В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил, почему газопровод обязательно будет рентабельным.