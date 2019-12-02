В Госдуме назвали запуск "Силы Сибири" исторически значимым событием

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Запуск газопровода "Сила Сибири" - исторически значимое событие для граждан РФ и Запуск газопровода "Сила Сибири" - исторически значимое событие для граждан РФ и Китая , создающее перспективы ускоренного развития регионов и смежных отраслей экономики, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

"Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках газа в Китай по "восточному маршруту" 21 мая 2014 года. Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Сумма контракта - 400 миллиардов долларов. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались ранее в понедельник, старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Запуск магистрального газопровода "Сила Сибири" , соединившего Россию и Китай, повысит энергетическую безопасность и инвестиционную привлекательность наших стран. Это исторически значимое событие для российского и китайского народов, создающее перспективы ускоренного развития регионов и смежных отраслей экономики, новые рабочие места, повышающее уровень жизни людей", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Он подчеркнул, что эффективное российско-китайское сотрудничество является ответом на стремление США препятствовать укреплению новых мировых центров развития и дает пример конструктивного взаимодействия двух крупнейших государств.

"Недобросовестные попытки США сохранить господство на мировых энергетических рынках в Европе и других регионах не достигают своих целей. Политике грубого протекционизма и методов торговых войн, которые использует Вашингтон, Россия и Китай противопоставляют равноправное партнерство и взаимное укрепление позиций на международной арене", - считает депутат.