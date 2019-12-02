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РИА Новости

В Москве состоится единственный концерт Лешека Можджера

19:39 02.12.2019
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© Фото : официальный сайт Лешека Межджера / Kasia StanczykПианист и композитор Лешек Межджер
Пианист и композитор Лешек Межджер
© Фото : официальный сайт Лешека Межджера / Kasia Stanczyk
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Концерт польского пианиста, композитора и продюсера Лешека Можджера пройдет в Москве в джаз-клубе "Эссе" 8 декабря, сообщает пресс-служба организатора.
Можджер хорошо известен за пределами Польши, его фан-клубы есть в США, Японии и Бразилии. Он записал более 100 альбомов, на его счету награды многих джазовых фестивалей.
Пианист выступал с Адамом Маковичем в "Карнеги-Холле" в Нью-Йорке, а на концерте в Чили собрал 15 тысяч слушателей, сыграв первую в мире транс-оперу по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь".
Лешек известен работой с такими музыкантами, как Дэвид Фризен, Пэт Мэтини, Джо Ловано, Арчи Шепп, Дэвид Либман, Маркус Миллер, Джон Скофилд, Дэвид Гилмор и другими. Он также играл в составе трио шведского контрабасиста и композитора Ларса Даниэльссона.
В первой части концерта запланировано соло-выступление Лешека Межджера, а во второй с ним вместе выйдет на сцену петербуржский пианист Андрей Кондаков.
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